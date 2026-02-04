Більше можливостей для протидії російським цілям: військовослужбовець пояснив зміни в силах ППО

Олександр Сирський повідомив, що високопрофесійні офіцери із бойовим досвідом увійшли до новоствореного командування безпілотних систем протиповітряної оборони. Це вказує на те, що Україна удосконалює свої спроможності протидії ворожим дронам.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ ​​Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що це прогрес, адже вже є певні результати. Крім того, в України стало більше дронів-перехоплювачів, адже виробники збільшують обсяги виготовлення.

Що змінилося у Силах ППО?

​​Олександр Мусієнко підкреслив, що удосконалення протиповітряної оборони України – є одним з пріоритетних завдань для наших військових.

Цифри свідчать про те, що це працює. У ніч з 2 на 3 лютого (2026 року – 24 Каналу), коли був масштабний терористичний удар Росії, то Сили територіальної оборони ЗСУ збили загалом 34 безпілотники. З них 17 було перехоплено дронами-перехоплювачами, тобто більшість,

– зауважив він.

Така тенденція показує, що удосконалення протиповітряної оборони України є ефективним.

Військовослужбовець зазначив, що також важливо вибудовувати певні системи, які даватимуть рішення по захисту прифронтових територій або прикордонних територій. Все задля того, щоб ефективніше захищати людей там. Мовиться про Херсон, Запоріжжя, Суми, Харків та інші міста.

Це дозволить ефективно протидіяти значній кількості ворожих безпілотників, які рухаються вглиб української території.

Попри все, Україна стикається із викликами, адже окупанти постійно оцінюють українські спроможності для того, щоб вносити певні корективи під час атак. Однак наша протиповітряна оборона удосконалюється, аби робота дронів-перехоплювачів була максимально ефективною.

Удосконалення української ППО: останні новини