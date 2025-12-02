М'яке покарання, – генпрокурор відреагував на вирок Молочному, який на смерть збив жінку

Працівник прокуратури Андрій Молочний 19 липня 2025 року збив жінку. Держслужбовець був напідпитку, а після скоєння злочину намагався втекти з місця події. Постраждала померла в лікарні. Сьогодні, 2 грудня, відбувся суд над ним.

Суд визнав його винним у смертельному ДТП та зникненні з місця події. Ведуча Яна Богуславська розповіла 24 Каналу про реакцію генпрокурора на такий вирок.

Дивіться також Не одна, а дві ДТП: шокуючі деталі у справі Андрія Молочного, який на смерть збив жінку

Який вирок отримав Андрій Молочний?

Відомо, що Андрія молочного позбавили волі на сім з половиною років. Яна Богуславська підкреслила, що генпрокурор Руслан Кравченко вважає, що будь-який злочинець, в яких державних інстанціях він би не працював, має нести справедливе покарання за вчинені злочини.

Ми майже задоволені рішенням, бо просили максимального покарання – 10 років, але суд вирішив призначити менший строк. Обов'язково будемо подавати апеляцію, бо вважаємо, що це за м'яке покарання,

– сказав він.

Генпрокурор зауважив, що йому соромно за систему, тому прагне показати власним прикладом, що не прикриватиме цей чи інші злочини. Все задля того, аби суспільство розуміла, що правосуддя має бути максимально справедливим до всіх однаково.

Цікаво. Андрій Молочний є сином актора з телешоу "Файна Юкрайна", який тепер відомий своїми проросійськими поглядами. Його батько від початку повномасштабного вторгнення Росії на Україну переїхав жити до країни-агресорки.

Руслан Кравченко також наголосив, що правова система повинна працювати чітко, одразу після вчинення злочину – має бути суд без жодних затягувань розслідування.

Що відомо про злочин Молочного?