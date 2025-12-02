Мягкое наказание, – генпрокурор отреагировал на приговор Молочному, который насмерть сбил женщину
- Андрей Молочный, работник прокуратуры, был осужден на семь с половиной лет за смертельное ДТП и побег с места происшествия, совершенное в состоянии алкогольного опьянения.
- Генпрокурор Руслан Кравченко считает приговор слишком мягким и планирует подать апелляцию, подчеркивая необходимость справедливого правосудия.
Работник прокуратуры Андрей Молочный 19 июля 2025 года сбил женщину. Госслужащий был пьян, а после совершения преступления пытался скрыться с места происшествия. Пострадавшая скончалась в больнице. Сегодня, 2 декабря, состоялся суд над ним.
Суд признал его виновным в смертельном ДТП и исчезновении с места происшествия. Ведущая Яна Богуславская рассказала 24 Каналу о реакции генпрокурора на такой приговор.
Какой приговор получил Андрей Молочный?
Известно, что Андрея Молочного лишили свободы на семь с половиной лет. Яна Богуславская подчеркнула, что генпрокурор Руслан Кравченко считает, что любой преступник, в каких государственных инстанциях он бы не работал, должен нести справедливое наказание за совершенные преступления.
Мы почти довольны решением, потому что просили максимального наказания – 10 лет, но суд решил назначить меньший срок. Обязательно будем подавать апелляцию, потому что считаем, что это слишком мягкое наказание,
– сказал он.
Генпрокурор отметил, что ему стыдно за систему, поэтому стремится показать собственным примером, что не будет прикрывать этот или другие преступления. Все для того, чтобы общество понимало, что правосудие должно быть максимально справедливым ко всем одинаково.
Интересно. Андрей Молочный является сыном актера из телешоу "Файна Юкрайна", который теперь известен своими пророссийскими взглядами. Его отец с начала полномасштабного вторжения России на Украину переехал жить в страну-агрессора.
Руслан Кравченко также отметил, что правовая система должна работать четко, сразу после совершения преступления – должен быть суд без всяких затяжек расследования.
Что известно о преступлении Молочного?
Работник прокуратуры Андрей Молочный сбил женщину на тротуаре. Он пытался скрыться с места происшествия, однако правоохранители его задержали. За дело взялся генпрокурор Украины Руслан Кравченко.
Женщина, которую сбил Молочный 19 июля умерла в больнице. Он был в состоянии алкогольного опьянения во время ДТП.
Шевченковский суд Киева сразу же взял Молочного под стражу. Руслан Кравченко взял под свой контроль это дело, чтобы оно продолжалось максимально прозрачно.