Суд признал его виновным в смертельном ДТП и исчезновении с места происшествия. Ведущая Яна Богуславская рассказала 24 Каналу о реакции генпрокурора на такой приговор.

Какой приговор получил Андрей Молочный?

Известно, что Андрея Молочного лишили свободы на семь с половиной лет. Яна Богуславская подчеркнула, что генпрокурор Руслан Кравченко считает, что любой преступник, в каких государственных инстанциях он бы не работал, должен нести справедливое наказание за совершенные преступления.

Мы почти довольны решением, потому что просили максимального наказания – 10 лет, но суд решил назначить меньший срок. Обязательно будем подавать апелляцию, потому что считаем, что это слишком мягкое наказание,

– сказал он.

Генпрокурор отметил, что ему стыдно за систему, поэтому стремится показать собственным примером, что не будет прикрывать этот или другие преступления. Все для того, чтобы общество понимало, что правосудие должно быть максимально справедливым ко всем одинаково.

Интересно. Андрей Молочный является сыном актера из телешоу "Файна Юкрайна", который теперь известен своими пророссийскими взглядами. Его отец с начала полномасштабного вторжения России на Украину переехал жить в страну-агрессора.

Руслан Кравченко также отметил, что правовая система должна работать четко, сразу после совершения преступления – должен быть суд без всяких затяжек расследования.

Что известно о преступлении Молочного?