Працюємо, щоб повернути Росію за стіл переговорів, – Дмитро Кулеба в Лондоні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з робочим візитом прибув до Лондона. У столиці Великої Британії він поспілкувався із держсекретаркою у закордонних справах Ліз Трасс.

Представники обох країн обмінялися актуальною інформацією щодо безпеки на кордоні між Україною та Росією і на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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Кулеба і Трасс також обговорили масову дезінформацію з боку Росії, спрямовану на дестабілізацію ситуації в Україні. Така зустріч представників Великої Британії й України стала третьою за 2 тижні.

Росія дестабілізує ситуацію

За словами українського міністра, біля кордонів України та на окупованих територіях перебуває понад 100 тисяч російських військових. У Кремлі відмовляються пояснити свої дії та блокують просування переговорів у нормандському форматі та Тристоронній контактній групі.

Ми працюємо разом із партнерами над тим, щоб повернути Росію за стіл переговорів,

– наголосив Кулеба.

Представниця Великої Британії зазначила, що Сполучене Королівство підтримує суверенітет і цілісність українських територій. Офіційний Лондон також долучився до підготовки комплексу заходів, спрямованих на стримування російської агресії.

Окрім цього, мовилося про зміцнення обороноздатності України:

розбудову Військово-морських сил;

посилення підготовки військовослужбовців;

спільну протидію дезінформації.

Протидія "Північному потоку-2"

Однією з тем стала енергетична безпека й протистояння запуску російського газопроводу "Північний потік-2". Велика Британія підтримує позицію України в цьому питанні.

Кулеба зазначив, що Україна зацікавлення в урізноманітненні шляхів постачання енергетичних ресурсів, зокрема водню. Він заявив, що українська влада готова співпрацювати зі Сполученим Королівством у цій сфері.

Запуск "Північного потоку-2": що відомо

Росія заявила про завершення будівництва скандального газопроводу у вересні 2021 року. За місяць першу частину труби завершили наповнювати газом.

Однак для введення "Північного потоку-2" в експлуатацію, його оператор має пройти сертифікацію в Європі.

У ЄС не спішать із сертифікацією газопроводу та переконують, що він не працюватиме ще щонайменше 6 місяців. Водночас розглядають пропозицію від України про додатковий транзит 55 мільярдів кубометрів газу.

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