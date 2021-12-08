Работаем, чтобы вернуть Россию за стол переговоров – Дмитрий Кулеба в Лондоне

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с рабочим визитом прибыл в Лондон. В столице Великобритании он пообщался с госсекретарем по иностранным делам Лиз Трасс.

Представители обеих стран обменялись актуальной информацией относительно безопасности на границе между Украиной и Россией и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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Кулеба и Трасс также обсудили массовую дезинформацию со стороны России, направленную на дестабилизацию ситуации в Украине. Такая встреча представителей Великобритании и Украины стала третьей за 2 недели.

Россия дестабилизирует ситуацию

По словам украинского министра, возле границ Украины и на оккупированных территориях находятся более 100 тысяч российских военных. В Кремле отказываются объяснить свои действия и блокируют продвижение переговоров в нормандском формате и трехсторонней контактной группе.

Мы работаем вместе с партнерами над тем, чтобы вернуть Россию за стол переговоров.

– подчеркнул Кулеба.

Представительница Великобритании отметила, что Соединенное Королевство поддерживает суверенитет и целостность украинских территорий. Официальный Лондон также принял участие в подготовке комплекса мероприятий, направленных на сдерживание российской агрессии.

Кроме того, говорилось об укреплении обороноспособности Украины:

развитие Военно-морских сил;

усиление подготовки военнослужащих;

совместное противодействие дезинформации.

Противодействие "Северному потоку-2"

Противодействие "Северному потоку-2"

Одной из тем стала энергетическая безопасность и противостояние запуску российского газопровода "Северный поток-2". Великобритания поддерживает позицию Украины в этом вопросе.

Кулеба отметил, что Украина заинтересована в разнообразии путей поставок энергетических ресурсов, в частности водорода. Он заявил, что украинские власти готовы сотрудничать с Соединенным Королевством в этой сфере.

Запуск "Северного потока-2": что известно

Россия заявила о завершении строительства скандального газопровода в сентябре 2021 года. Через месяц первую часть трубы завершили наполнять газом.

Однако для ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию его оператор должен пройти сертификацию в Европе.

В ЕС не спешат с сертификацией газопровода и утверждают, что он не будет работать еще как минимум 6 месяцев. В то же время, рассматривают предложение от Украины о дополнительном транзите 55 миллиардов кубометров газа.

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