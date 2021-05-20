Пресконференція Володимира Зеленського: про що говорить президент

Володимир Зеленський 20 травня 2021 року відзначає другу річницю свого президентства. З цієї нагоди він знову зібрав журналістів на пресконференцію.

Про що український лідер говорив з журналістами, які досягнення та невдачі його команди обговорювали на пресконференції, читайте у матеріалі.

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Про що говорив президент

Чому пресконференція проходить на підприємстві "Антонов"

У вступному слові Зеленський привітав українців з Днем вишиванки та пояснив, чому зустріч з журналістами відбувається саме на підприємстві "Антонов".

Президент розповів, що позаду нього – український літак "Руслан", справа недобудована "Мрія", зліва – новий фюзеляж, який почали будувати 5 місяців тому – Ан-178. Це 1 із 3 літаків, який вперше за 30 років незалежності держава замовила в "Антонова" для української армії.

Враховуючи це, ми повинні пам'ятати про минуле, розуміти, де та в якому стані ми зараз перебуваємо та розуміти, що ми робитимемо у майбутньому. Треба підняти Україну вгору, як здіймається літак "Антонов",

– наголосив Зеленський.

Пріоритети роботи глави держави

Глава держави звернув увагу, що Україна тепер не чекає санкцій ззовні, а сама бореться з корупціонерами, пропагандистами, контрабандистів, кримінальних авторитетів.

Він заявив, що будує Україну без олігархів: "Країну для 40 мільйонів, а не для сотні Forbes". А також пояснив, що довго готувався до останніх рішень РНБО та санкційної політики.

Серед пріоритетів Зеленський виділив деолігархізацію, будівництво доріг, розвиток "країни в смартфоні", земельну реформу, підтримку українського бізнесу.

"Пріоритет – ми будуємо країну без війни. Світ повинен бути міцний, назавжди. І це залежить від потужності нашої армії. Вона повинна бути міцною", - додав український лідер.

30-а річниця незалежності

На екрані продемонстрували логотип "30-річчя Незалежності України". Основним атрибутом свята стане квітка як символ квітучості України.

За словами, це свято українці запам'ятають назавжди. 23 серпня по всій Україні піднімуть спеціально побудовані до цієї дати прапори. Також пройде перший саміт з деокупації Кримського півострова. У ньому візьмуть участь приблизно 30 країн.

Також відбудеться "саміт перших леді та джентльменів", на якому розглядатимуть важливі питання. У планах зробити такий саміт регулярним.

24 серпня буде парад військовий, парад буде великий – як на суші, так і на воді. Буде і на Дніпрі, і в Одесі, і у Києві на Майдані,

– поділився президент.

Також в цей день ввечері відбудеться концерт українських зірок на Олімпійському.

Крім того, в Україну вперше привезуть Конституцію Пилипа Орлика.



Символ 30-річчя Незалежності / Фото Анни Брикової, 24 канал

Питання війни на Донбасі

Глава держави заявив, що питання припинення війни на Донбасі та повернення до складу України окупованих територій залишаються пріоритетними. Він розповів, що 19 травня відбулося засідання Тристоронньої контактної групи. На ньому вдалося домовитися про відкриття КПВВ на Донбасі.

Також Зеленський зазначив, що останнім часом підтримка України зі сторони Франції та Німеччини ослабла. В основному це пов'язано з російським проєктом "Північного потоку -2".

Обіцянка "покласти край кільком епохам"

У президента запитали про його передвиборчі обіцянки – покласти край кільком епох. Він відповів, що "не пам'ятаю, чи була там епоха Медведчука".

Щодо корупції – ми чистимо. Вертикалі, вибудовані великим бізнесом, в кожній інституції України, в кожному міністерстві, в парламенті. Великий вплив цих людей. Я думаю, ми її закінчимо (епоху – 24 канал),

– запевнив глава держави.

Він додав, що серед позитивів те, що останнім часом почали активно працювати і Офіс генпрокурора, і СБУ, і Нацполіція. Корупцію, переконаний український лідер, він зможе подолати. Однак щодо ситуації бідністю все набагато складніше.

"Що стосується бідності – не все залежить від мене. Я тисну на уряд, щоб вони підіймали мінімалку. Їм непросто з наповненням бюджету. Економіка розвивається повільно через коронавірус, – уточнив політик.

На його думку, епоха бідності завершиться тільки тоді, коли всі будуть платити податки, коли держава буде диджиталізована.

Зміна керівництва держпідприємств

Зеленський також прокоментував зміну керівництва держпідприємств. Зокрема, зазначив, що після того, як Нацбанк очолив Кирило Шевченко, то вдалося зменшити проценти на кредити для населення. А це було одним із бажань глави держави. Наразі він бореться, аби не лише на словах працювала програма про іпотеку під 7%.

Щодо "Нафтогазу", то у нього, наголосив президент, є керівник – уряд України. "Компанія має наповнювати бюджет згідно з обіцянками. "Нафтогаз" показав збитки 11 мільярдів гривень збитків у 2021 році", – зазначив політик. Тому уряд прийняв рішення змінити керівництво. Президент впевнений, що за нового керівництва таких збитків вдасться уникнути.

Також Зеленський прокоментував часті засідання Ради з нацбезпеки та оборони України.

"Я виконую свої конституційні обов'язки. І не з якоюсь купкою людей, у РНБО входять всі інституції. Це не диктатура і не монархія, там всі представлені. І деякі з них не голосують за санкції проти Медведчука. І це їх рішення, ми обговорюємо, а потім голосуємо. Це відповідальність кожного", – заявив український лідер. Він додав, що вважає, що захищає Україну.

Деолігархізація і закон про олігархів

Президент прокоментував боротьбу з олігархами в Україні та появу відповідного законодавства.

Я думаю, що він (закон – 24 канал) з'явиться наступного тижня. Головний зміст і філософія – ми не хочемо вбити бізнес, але ми точно вбиваємо вплив олігархічної системи в нашій країні", – розповів Зеленський. Він додав, що впливу на медіа, політику та чиновників не буде. Але якщо це буде, то такі люди з'являться в спеціальному реєстрі, і вони можуть втратити активи, які перебувають за кордоном.

Глава держави зазначив, що "глухого кута" в олігархів не буде, їм буде надано час, "щоб позбавиться від цього впливу".

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Пресконференція Володимира Зеленського: трансляція

Нагадаємо, раніше в Офісі Президента заявили, що готують велику пресконференцію Володимира Зеленського за підсумками 2 років президентства. Там запевнили, що це буде "велика і детальна розмова", на якій український лідер підсумує досягнення та озвучить плани на майбутнє. Однак формат пресконференції спершу тримали у таємниці.