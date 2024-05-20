Чи вплине смерть Раїсі на співпрацю Тегерану з Росією: оглядач з Ірану назвав єдину умову

Вранці 20 травня офіційно повідомили про загибель президента Ірану Ібрагіма Раїсі та міністра закордонних справ Хосейна Аміра Абдоллахіяна. Наразі обов'язки президента тимчасово виконує віцепрем'єр Ірану.

На цьому тлі постало актуальне запитання – чи може Іран зупинити співпрацю з Росією. На нього 24 Каналу дав відповідь іранський незалежний оглядач Мазіар Міан. На його думку, це можливо лише за однієї умови.

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Чи може Іран припинити співпрацю з Росією

Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув під час аварії вертольота на кордоні з Азербайджаном. У цьому контексті Україну найбільше цікавить, чи може змінитися, зменшитися чи узагалі припинитися співпраця Ірану з Росією.

Зміна політики Ісламської Республіки неможливе, цього не буде ні в перехідному періоді, ні після виборів. Оскільки в Ірані всі рішення ухвалює не президент – той не впливає ні на внутрішню, ні на зовнішню політику. Всі рішення ухвалює верховний лідер аятола Хаменеї і, на жаль, він ще живий,

– пояснив Мазіар Міан.

В Ірані за конституцією верховним лідером є аятола – це почесний титул, який надають мусульманам-шиїтам за рішенням народу, найвищий титул шиїтського муджтахіду. Він є і духовним лідером, і головнокомандувачем Збройних сил, і має останнє слово в усіх ключових державних питаннях. Понад 30 років аятолою в Ірані є 85-річний Алі Хаменеї.

"Співпраця з Росією продовжуватиметься. Навіть Мохаммад Мохбер, який зараз став виконувачем обов'язків президента, мав візити у Москву, де обговорював військову співпрацю з Іраном, виробництво "Шахедів" тощо. Тому зсередини режиму нічого не зміниться. єдиний варіант зміни поведінки режиму – це повалення режиму руками народу", – наголосив оглядач з Ірану.

Мовиться про вуличні протести та революції. На думку Міана, сам факт смерті Раїсі не може спричинити хвилю мітингів у країні. Але це може статися тоді, коли оголосять перевибори в Ірані.

Іранці раділи загибелі Раїсі

Водночас цікаво, що ЗМІ публікували інформацію про те, що люди в Ізраїлі святкували загибель Раїсі. Зокрема, з'являлися фото та відео з феєрверками.

Саме так, багато почали святкувати. Треба розуміти, що Раїсі виграв на виборах 2021 року, коли явка була близько 30%. Дуже мала частина іранців підтримувала режим та контретно Раїсі. І це виправдано, його називають "м'ясником Тегерану". Він вбив дуже багатьох політичних діячів,

– зазначив Міан.

Щобільше, під час протестів в Ірані у 2022 – 2023 році, саме за його керівництва вбивати протестувальників на вулицях. Також, звісно, варто відзначити й те, що за президентства Раїсі, до Росії почали поставляти "Шахеди".

Загибель президента Ірану: коротко