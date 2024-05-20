На цьому тлі постало актуальне запитання – чи може Іран зупинити співпрацю з Росією. На нього 24 Каналу дав відповідь іранський незалежний оглядач Мазіар Міан. На його думку, це можливо лише за однієї умови.

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Чи може Іран припинити співпрацю з Росією

Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув під час аварії вертольота на кордоні з Азербайджаном. У цьому контексті Україну найбільше цікавить, чи може змінитися, зменшитися чи узагалі припинитися співпраця Ірану з Росією.

Зміна політики Ісламської Республіки неможливе, цього не буде ні в перехідному періоді, ні після виборів. Оскільки в Ірані всі рішення ухвалює не президент – той не впливає ні на внутрішню, ні на зовнішню політику. Всі рішення ухвалює верховний лідер аятола Хаменеї і, на жаль, він ще живий,

– пояснив Мазіар Міан.

Довідка. В Ірані за конституцією верховним лідером є аятола – це почесний титул, який надають мусульманам-шиїтам за рішенням народу, найвищий титул шиїтського муджтахіду. Він є і духовним лідером, і головнокомандувачем Збройних сил, і має останнє слово в усіх ключових державних питаннях. Понад 30 років аятолою в Ірані є 85-річний Алі Хаменеї.

"Співпраця з Росією продовжуватиметься. Навіть Мохаммад Мохбер, який зараз став виконувачем обов'язків президента, мав візити у Москву, де обговорював військову співпрацю з Іраном, виробництво "Шахедів" тощо. Тому зсередини режиму нічого не зміниться. єдиний варіант зміни поведінки режиму – це повалення режиму руками народу", – наголосив оглядач з Ірану.

Мовиться про вуличні протести та революції. На думку Міана, сам факт смерті Раїсі не може спричинити хвилю мітингів у країні. Але це може статися тоді, коли оголосять перевибори в Ірані.

Іранці раділи загибелі Раїсі

Водночас цікаво, що ЗМІ публікували інформацію про те, що люди в Ізраїлі святкували загибель Раїсі. Зокрема, з'являлися фото та відео з феєрверками.

Саме так, багато почали святкувати. Треба розуміти, що Раїсі виграв на виборах 2021 року, коли явка була близько 30%. Дуже мала частина іранців підтримувала режим та контретно Раїсі. І це виправдано, його називають "м'ясником Тегерану". Він вбив дуже багатьох політичних діячів,

– зазначив Міан.

Щобільше, під час протестів в Ірані у 2022 – 2023 році, саме за його керівництва вбивати протестувальників на вулицях. Також, звісно, варто відзначити й те, що за президентства Раїсі, до Росії почали поставляти "Шахеди".

Загибель президента Ірану: коротко