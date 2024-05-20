На цьому тлі постало актуальне запитання – чи може Іран зупинити співпрацю з Росією. На нього 24 Каналу дав відповідь іранський незалежний оглядач Мазіар Міан. На його думку, це можливо лише за однієї умови.
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Чи може Іран припинити співпрацю з Росією
Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув під час аварії вертольота на кордоні з Азербайджаном. У цьому контексті Україну найбільше цікавить, чи може змінитися, зменшитися чи узагалі припинитися співпраця Ірану з Росією.
Зміна політики Ісламської Республіки неможливе, цього не буде ні в перехідному періоді, ні після виборів. Оскільки в Ірані всі рішення ухвалює не президент – той не впливає ні на внутрішню, ні на зовнішню політику. Всі рішення ухвалює верховний лідер аятола Хаменеї і, на жаль, він ще живий,
– пояснив Мазіар Міан.
"Співпраця з Росією продовжуватиметься. Навіть Мохаммад Мохбер, який зараз став виконувачем обов'язків президента, мав візити у Москву, де обговорював військову співпрацю з Іраном, виробництво "Шахедів" тощо. Тому зсередини режиму нічого не зміниться. єдиний варіант зміни поведінки режиму – це повалення режиму руками народу", – наголосив оглядач з Ірану.
Мовиться про вуличні протести та революції. На думку Міана, сам факт смерті Раїсі не може спричинити хвилю мітингів у країні. Але це може статися тоді, коли оголосять перевибори в Ірані.
Іранці раділи загибелі Раїсі
Водночас цікаво, що ЗМІ публікували інформацію про те, що люди в Ізраїлі святкували загибель Раїсі. Зокрема, з'являлися фото та відео з феєрверками.
Саме так, багато почали святкувати. Треба розуміти, що Раїсі виграв на виборах 2021 року, коли явка була близько 30%. Дуже мала частина іранців підтримувала режим та контретно Раїсі. І це виправдано, його називають "м'ясником Тегерану". Він вбив дуже багатьох політичних діячів,
– зазначив Міан.
Щобільше, під час протестів в Ірані у 2022 – 2023 році, саме за його керівництва вбивати протестувальників на вулицях. Також, звісно, варто відзначити й те, що за президентства Раїсі, до Росії почали поставляти "Шахеди".
Загибель президента Ірану: коротко
- Вдень 19 травня стало відомо, що під час повернення з Азербайджану вертоліт президента Ібрагіма Раїсі зазнав аварії. Рятувальники проводили пошуки до ранку 20 травня проводити пошукові роботи, однак їх сильно ускладнював густий туман, а згодом і темрява.
- Вранці 20 травня, завдяки тепловізійному дрону, гелікоптер, що впав, вдалося відшукати. Він згорів повністю, усі, хто були на борту, загинули. Додамо, що у вертольоті перебували чотири офіційні особи: Ібрагім Раїсі, президент Ірану, Хосейн Амір Абдоллахіян, міністр закордонних справ, Малік Рахматі, губернатор Східного Азербайджану, Мухаммед Алі аль-Хашем, імам Тебріза.
- Зауважимо, що аятола Хаменеї оголосив п'ятиденну жалобу в Ірані через загибель президента Раїсі. Крім того, він повідомив, що виконувати обов'язки президента Ірану тимчасово буде віцепрем'єр Мохаммад Мохбер.