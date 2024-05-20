На этом фоне возник актуальный вопрос – может ли Иран остановить сотрудничество с Россией. На него 24 Канала дал ответ иранский независимый обозреватель Мазиар Миан. По его мнению, это возможно только при одном условии.

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Может ли Иран прекратить сотрудничество с Россией

Президент Ирана Ибрахим Раиси погиб во время аварии вертолета на границе с Азербайджаном. В этом контексте Украину больше всего интересует, может ли измениться, уменьшиться или вообще прекратиться сотрудничество Ирана с Россией.

Изменение политики Исламской Республики невозможно, этого не будет ни в переходном периоде, ни после выборов. Поскольку в Иране все решения принимает не президент – тот не влияет ни на внутреннюю, ни на внешнюю политику. Все решения принимает верховный лидер аятолла Хаменеи и, к сожалению, он еще жив,

– объяснил Мазиар Миан.

Справка. В Иране по конституции верховным лидером является аятолла – это почетный титул, который предоставляют мусульманам-шиитам по решению народа, высший титул шиитского муджтахида. Он является и духовным лидером, и главнокомандующим Вооруженных сил, и имеет последнее слово во всех ключевых государственных вопросах. Более 30 лет аятоллой в Иране является 85-летний Али Хаменеи.

"Сотрудничество с Россией будет продолжаться. Даже Мохаммад Мохбер, который сейчас стал исполняющим обязанности президента, имел визиты в Москву, где обсуждал военное сотрудничество с Ираном, производство "Шахедов" и тому подобное. Поэтому изнутри режима ничего не изменится. Единственный вариант изменения поведения режима – это свержение режима руками народа", – отметил обозреватель из Ирана.

Говорится об уличных протестах и революции. По мнению Миана, сам факт смерти Раиси не может вызвать волну митингов в стране. Но это может произойти тогда, когда объявят перевыборы в Иране.

Иранцы радовались гибели Раиси

В то же время интересно, что СМИ публиковали информацию о том, что люди в Израиле праздновали гибель Раиси. В частности, появлялись фото и видео с фейерверками.

Именно так, многие начали праздновать. Надо понимать, что Раиси выиграл на выборах 2021 года, когда явка была около 30%. Очень малая часть иранцев поддерживала режим и контрретно Раиси. И это оправдано, его называют "мясником Тегерана". Он убил очень многих политических деятелей,

– отметил Миан.

Более того, во время протестов в Иране в 2022 – 2023 году, именно при его руководстве убивать протестующих на улицах. Также, конечно, стоит отметить и то, что при президентстве Раиси, в Россию начали поставлять "Шахеды".

Гибель президента Ирана: кратко