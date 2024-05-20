Повлияет ли смерть Раиси на сотрудничество Тегерана с Россией: обозреватель из Ирана назвал условие
Утром 20 мая официально сообщили о гибели президента Ирана Ибрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна. Сейчас обязанности президента временно исполняет вице-премьер Ирана.
На этом фоне возник актуальный вопрос – может ли Иран остановить сотрудничество с Россией. На него 24 Канала дал ответ иранский независимый обозреватель Мазиар Миан. По его мнению, это возможно только при одном условии.
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Может ли Иран прекратить сотрудничество с Россией
Президент Ирана Ибрахим Раиси погиб во время аварии вертолета на границе с Азербайджаном. В этом контексте Украину больше всего интересует, может ли измениться, уменьшиться или вообще прекратиться сотрудничество Ирана с Россией.
Изменение политики Исламской Республики невозможно, этого не будет ни в переходном периоде, ни после выборов. Поскольку в Иране все решения принимает не президент – тот не влияет ни на внутреннюю, ни на внешнюю политику. Все решения принимает верховный лидер аятолла Хаменеи и, к сожалению, он еще жив,
– объяснил Мазиар Миан.
"Сотрудничество с Россией будет продолжаться. Даже Мохаммад Мохбер, который сейчас стал исполняющим обязанности президента, имел визиты в Москву, где обсуждал военное сотрудничество с Ираном, производство "Шахедов" и тому подобное. Поэтому изнутри режима ничего не изменится. Единственный вариант изменения поведения режима – это свержение режима руками народа", – отметил обозреватель из Ирана.
Говорится об уличных протестах и революции. По мнению Миана, сам факт смерти Раиси не может вызвать волну митингов в стране. Но это может произойти тогда, когда объявят перевыборы в Иране.
Иранцы радовались гибели Раиси
В то же время интересно, что СМИ публиковали информацию о том, что люди в Израиле праздновали гибель Раиси. В частности, появлялись фото и видео с фейерверками.
Именно так, многие начали праздновать. Надо понимать, что Раиси выиграл на выборах 2021 года, когда явка была около 30%. Очень малая часть иранцев поддерживала режим и контрретно Раиси. И это оправдано, его называют "мясником Тегерана". Он убил очень многих политических деятелей,
– отметил Миан.
Более того, во время протестов в Иране в 2022 – 2023 году, именно при его руководстве убивать протестующих на улицах. Также, конечно, стоит отметить и то, что при президентстве Раиси, в Россию начали поставлять "Шахеды".
Гибель президента Ирана: кратко
- Днем 19 мая стало известно, что во время возвращения из Азербайджана вертолет президента Ибрахима Раиси потерпел крушение. Спасатели проводили поиски до утра 20 мая, проводить поисковые работы, однако их сильно осложнял густой туман, а затем и темнота.
- Утром 20 мая, благодаря тепловизионному дрону, упавший вертолет, удалось отыскать. Он сгорел полностью, все, кто были на борту, погибли. Добавим, что в вертолете находились четыре официальных лица: Ибрахим Раиси, президент Ирана, Хосейн Амир Абдоллахиян, министр иностранных дел, Малик Рахмати, губернатор Восточного Азербайджана, Мухаммед Али аль-Хашем, имам Тебриза.
- Заметим, что аятолла Хаменеи объявил пятидневный траур в Иране из-за гибели президента Раиси. Кроме того, он сообщил, что исполнять обязанности президента Ирана временно будет вице-премьер Мохаммад Мохбер.