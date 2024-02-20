Президент вшанував пам'ять Героїв Майдану, які загинули 10 років тому

У 2024 році ми вшановуємо 10 річницю з дня розстрілів на Майдані. Президент нашої держави переконаний, що у 2014-му українців спробували вбити лише тому, що вони зробили вибір бути вільними.

Власне, щороку 20 лютого Україна вшановує День пам'яті Героїв Небесної Сотні: відповідний указ підписали ще у 2015-му. Як йдеться у заяві Володимира Зеленського, по цей час тривають спроби знищити нашу свободу.

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10 років Небесній Сотні

У 2014 році в бік мирних протестувальників летіли кулі з боку силовиків. Нині щодня ворог атакує мирні міста нашої держави за допомогою повітряної зброї та іншого арсеналу.

Десять років тому українців спробували вбити у власній країні лише за мирний вибір бути собою та бути вільними. Десять років, як спроби знищити нас і нашу незалежність тривають. Проти беззбройної Небесної Сотні були кулі. Тепер – це ракети, дрони та армії,

– вказано в повідомленні президента.

Зазначимо, що президент Зеленський був з першою леді Оленою. Подружжя запалило свічки та поставило їх біля Меморіалу Небесній Сотні. Розташований він на вулиці Інститутській, що неподалік від Майдану Незалежності.

"Але десять років тому ми встояли й далі стоїмо", – йдеться у заяві голови нашої держави.

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