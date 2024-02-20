Президент почтил память Героев Майдана, погибших 10 лет назад

В 2024 году мы чествуем 10-ю годовщину со дня расстрелов на Майдане. Президент нашего государства убежден, что в 2014 украинцев попытались убить только потому, что они сделали выбор быть свободными.

Собственно, ежегодно 20 февраля Украина чтит День памяти Героев Небесной Сотни: соответствующий указ подписали еще в 2015-м. Как говорится в заявлении Владимира Зеленского, по настоящее время продолжаются попытки уничтожить нашу свободу.

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10 лет Небесной Сотне

В 2014 году в сторону мирных протестующих летели пули со стороны силовиков. Сейчас ежедневно враг атакует мирные города нашего государства с помощью воздушного оружия и другого арсенала.

Десять лет назад украинцев попытались убить в собственной стране только за мирный выбор быть собой и быть свободными. Десять лет, как попытки уничтожить нас и нашу независимость продолжаются. Против безоружной Небесной Сотни были пули. Теперь – это ракеты, дроны и армии,

– указано в сообщении президента.

Отметим, что президент Зеленский был с первой леди Еленой. Супруги зажгли свечи и поставили их возле Мемориала Небесной Сотни. Расположен он на улице Институтской, что неподалеку от Майдана Независимости.

"Но десять лет назад мы устояли и дальше стоим", – говорится в заявлении главы нашего государства.

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