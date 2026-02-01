Зеленський відповів, чи він піде на наступні вибори президента
- Президента України запитали, чи розглядає він можливість участі у президентських виборах.
- Його відповідь була короткою.
Через вимоги США щодо проведення виборів, в Україні працюють над змінами до законодавства, які б могли врегулювати цей процес, зважаючи на воєнний стан у країні. Питання участі у виборах нинішнього президента Володимира Зеленського наразі залишається нерозв'язаним.
Свою позицію стосовно цього він особисто пояснив під час розмови з журналістами Český rozhlas Plus.
Чи піде Зеленський на вибори?
Глава держави повідомив, що наразі не має конкретної відповіді. Так, остаточне рішення стосовно цього залежить від того, як закінчиться ця війна.
Втім, на уточнювальне запитання інтерв'юера Зеленський відповів, що іноді думає про повторну участь у президентських виборах.
Зазначимо, нещодавно президент, що лютий 2026 року потенційно може стати періодом активної роботи над коригуванням виборчого законодавства України. Однак остаточне рішення залежить від прогресу в мирних консультаціях та ефективності дій народних депутатів.
Цікаво! Володимир Зеленський нещодавно провів низку особистих зустрічей із відомими та впливовими українцями, зокрема з Валерієм Залужним, Сергієм Притулою та Сергієм Стерненком. Такий формат спілкування, на думку Bloomberg, спрямований на підвищення власного іміджу завдяки асоціації з популярними постатями, нормалізацію відносин із тими, кого сприймають як можливих політичних конкурентів, або спробу залучити їх до співпраці та ширшої коаліції підтримки.
Які зміни до проведення виборів пропонує ЦВК?
Наприкінці грудня 2025 року Центральна виборча комісія вперше з моменту початку повномасштабної агресії Росії відновила функціонування Державного реєстру виборців.
Президент Зеленський підкреслив, що Україна прагне організувати вибори якомога оперативніше після укладення мирної угоди, за умови повного дотримання стандартів безпеки та демократичних принципів.
Нещодавно ЦВК висунула ініціативу встановити шестимісячний перехідний період між припиненням дії воєнного стану та початком виборчої кампанії. При цьому пропонується не проводити голосування на території Росії та Білорусі.
Наразі в профільному комітеті Верховної Ради перебуває на розгляді 23 законопроєкти, які стосуються різних елементів виборчої системи – від рівня прохідного бар'єру для політичних партій до особливостей проведення місцевих виборів.