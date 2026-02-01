Зеленский ответил, пойдет ли он на следующие выборы президента

Из-за требований США о проведении выборов, в Украине работают над изменениями в законодательство, которые могли бы урегулировать этот процесс, учитывая военное положение в стране. Вопрос участия в выборах нынешнего президента Владимира Зеленского пока остается нерешенным.

Свою позицию по этому поводу он лично объяснил во время разговора с журналистами Český rozhlas Plus.

К теме Предположительно, референдум проведут одновременно с выборами: какой вопрос на него вынесут

Пойдет ли Зеленский на выборы?

Глава государства сообщил, что пока не имеет конкретного ответа. Так, окончательное решение по этому поводу зависит от того, как закончится эта война.

Впрочем, на уточняющий вопрос интервьюера Зеленский ответил, что иногда думает о повторном участии в президентских выборах.

Отметим, недавно президент, что февраль 2026 года потенциально может стать периодом активной работы над корректировкой избирательного законодательства Украины. Однако окончательное решение зависит от прогресса в мирных консультациях и эффективности действий народных депутатов.

Интересно! Владимир Зеленский недавно провел ряд личных встреч с известными и влиятельными украинцами, в частности с Валерием Залужным, Сергеем Притулой и Сергеем Стерненко. Такой формат общения, по мнению Bloomberg, направлен на повышение собственного имиджа благодаря ассоциации с популярными фигурами, нормализацию отношений с теми, кого воспринимают как возможных политических конкурентов, или попытку привлечь их к сотрудничеству и широкой коалиции поддержки.

Какие изменения к проведению выборов предлагает ЦИК?