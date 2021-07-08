Причетні іноземці: ЗМІ озвучили деталі про вбивць президента Гаїті
Джерело:Diario Libre
Президента Гаїті Жовенеля Моїза вбили 7 липня вночі у приватній резиденції. У регіональних ЗМІ опублікували першу інформацію щодо ймовірних нападників.
Зокрема, про те, що підозрювані в убивстві глави держави могли втекти з Гаїті до Домініканської Республіки. Мовиться начебто про сімох людей – чотирьох колумбійців та трьох венесуельців.
Про подію Нападники вбили президента Гаїті Жовенеля Моїза
Вбивство президента Гаїті: що журналісти пишуть про нападників
Регіональні медіа з посиланням на джерела зазначають: є така версія, що підозрювані у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза – це семеро іноземців (четверо громадян Колумбії та троє – Венесуели).
- Зараз вони вже начебто втекли з території країни на інший бік острова – до Домініканської Республіки. Тамтешню владу вже попередили про це.
Що цікаво, нападники могли бути в змові з начальником поліції, який працює в управлінні безпеки президента.
Вбивство Жовенеля Моїза: коротко
- Група зловмисників напала на приватну резиденцію президента Гаїті проти ночі 7 липня. Внаслідок нападу глава держави Жовенель Моїз загинув, його дружина зазнала важких поранень.
- Виконувач обов’язків прем'єра Гаїті Клод Жозеф заявив, що президента вбила "група невідомих, які розмовляли іспанською та англійською мовами".
- Міжнародний аеропорт Гаїті закрили, в країні оголосили двотижневу жалобу і запровадили воєнний стан.
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