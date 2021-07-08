Причетні іноземці: ЗМІ озвучили деталі про вбивць президента Гаїті

Президента Гаїті Жовенеля Моїза вбили 7 липня вночі у приватній резиденції. У регіональних ЗМІ опублікували першу інформацію щодо ймовірних нападників.

Зокрема, про те, що підозрювані в убивстві глави держави могли втекти з Гаїті до Домініканської Республіки. Мовиться начебто про сімох людей – чотирьох колумбійців та трьох венесуельців.

Про подію Нападники вбили президента Гаїті Жовенеля Моїза

Вбивство президента Гаїті: що журналісти пишуть про нападників

Регіональні медіа з посиланням на джерела зазначають: є така версія, що підозрювані у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза – це семеро іноземців (четверо громадян Колумбії та троє – Венесуели).

Зараз вони вже начебто втекли з території країни на інший бік острова – до Домініканської Республіки. Тамтешню владу вже попередили про це.

Що цікаво, нападники могли бути в змові з начальником поліції, який працює в управлінні безпеки президента.

Вбивство Жовенеля Моїза: коротко

Група зловмисників напала на приватну резиденцію президента Гаїті проти ночі 7 липня. Внаслідок нападу глава держави Жовенель Моїз загинув, його дружина зазнала важких поранень.

Виконувач обов’язків прем'єра Гаїті Клод Жозеф заявив, що президента вбила "група невідомих, які розмовляли іспанською та англійською мовами".

Міжнародний аеропорт Гаїті закрили, в країні оголосили двотижневу жалобу і запровадили воєнний стан.

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