Є одна умова для припинення вогню: Зеленський пояснив, яка саме

Президент Володимир Зеленський розповів, що США передбачають припинення вогню після підписання рамкової угоди. Україна згодна, що сізфаєр необхіний вже найближчим часом.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю журналістам, передає 24 Канал. Президент зазначив, що цілком зрозуміло, що росіяни не припинятимуть бойові дії без жодної угоди.

Коли може бути припинення вогню?

Сполучені Штати після кількох перемовин з російською стороною вважають, що для припинення вогню варто підписати рамкову мирну угоду. Позиція України щодо цього не змінилася – Київ робитиме все, аби завершити бойові дії на фронті.

На мій погляд, не є секретом, що росіяни не підуть на сізфаєр, якщо немає ніякої угоди. Наша позиція не змінилася – ми вважаємо, що сізфаєр потрібен. Але ми отримуємо саме таку інформацію: єдиний варіант сізфаєру – це підписання рамкової угоди,

– сказав Зеленський.

Туреччина також працює над тим, щоб між Росією та Україною було перемир'я в енергетиці і на воді. Так Рейджеп Ердоган пропонував кілька зустрічей: спершу на рівні команд, а потім – на рівні лідерів.

Український президент зазначив, що на думку США сторони близькі до угоди та якщо буде припинення вогню, то буде можливо рухатися до наступних кроків.

Чому досі не підписали мирний план?