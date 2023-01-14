"Росією керували кухарі та зеки": хто вмовив Путіна повернути Герасимова очолювати війну

Днями стало відомо, що командувати війною в Україні замість Сєргєя Суровікіна буде Валєрій Герасимов. Стратегічної переваги в цій зміні нема, лише політична.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він переконаний, що цим рішення Росія знову повернула собі можливість керувати державою, відібравши цю функцію у незрозумілих осіб.

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Шейтельман вважає заміну Суровікіна на Герасимова реваншем держави, а не ставкою на переможне командування Герасимова.

Знижувалась роль держави

На початку війни військові програли "спецоперацію", втекли з-під Києва, їхній план не спрацював, зауважив політтехнолог. Поступово військовий блок почав втрачати вплив. На важливі посади Путін почав приводити і ставити людей, які не є членами державної ієрархії.

Якби Путін просто звільнив Шойгу і призначив іншу людину міністром оборони, це було б в рамках нормальної державної діяльності. Але ні, повноваження, які були у держави, перейшли до якихось приватних осіб, до якогось кухаря, зеків, не зрозуміло до кого,

– додав Шейтельман.

Постає питання: "Хто за це відповідати буде?", зауважив спікер. Адже роль держави поступово знижується, а роль незрозумілих приватних осіб збільшується.

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Хто вплинув на Путіна

За словами політтехнолога, держава так просто не здалася, і те що сталося минулого тижня – це відповідь третім силам. Шейтельман припускає, що до цього своєї руки доклав Ніколай Патрушев.

Шойгу за допомогою апаратних ігор якось втягнув у це Патрушева, бо він єдина людина, яка могла прийти до Путіна і довести, аргументувати, пояснити, що насправді відбувається,

– додав мовець.

За його словами, тепер знову війною керує держава Росії, однак не мовиться про те, хто краще чи гірше впорався зі своїми обов'язками. Формально віжки управління війною повернулися до держави, але чи вдасться їй справді повернути цю керованість – залишається питанням.

Шейтельман зауважив, хоча юридично Суровікін залишається заступником Герасимова, де-факто це звільнення. Далі уже ніхто зважатиме на те, що буде з ним.

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