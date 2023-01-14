"Россией руководили повара и зеки": кто уговорил Путина вернуть Герасимова возглавлять войну

На днях стало известно, что командовать войной в Украине вместо Сергея Суровикина будет Валерий Герасимов. Стегического преимущества в этом изменении нет, только политическое.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он убежден, что этим решением Россия снова вернула себе возможность управлять государством, отобрав эту функцию у непонятных лиц.

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Шейтельман считает замену Суровикина на Герасимова реваншем государства, а не ставкой на победоносное командование Герасимова.

Снижалась роль государства

В начале войны военные проиграли "спецоперацию", скрылись из-под Киева, их план не сработал, заметил политтехнолог. Тогда военный блок начал терять влияние. На важные должности Путин начал приводить и ставить людей, не являющихся членами государственной иерархии.

Если бы Путин просто уволил Шойгу и назначил другого человека министром обороны, это было бы в рамках нормальной государственной деятельности. Но нет, полномочия, которые были у государства, перешли к каким-то частным лицам, к какому-то повару, зекам, непонятно к кому,

– добавил Шейтельман.

Спрашивается: "Кто за это отвечать будет?", заметил спикер. А ведь роль государства постепенно снижается, а роль непонятных частных лиц увеличивается.

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Кто повлиял на Путина

По словам политтехнолога, государство так просто не сдалось, и произошедшее на прошлой неделе – это ответ третьим силам. Шейтельман предполагает, что к этому свою руку приложил Николай Патрушев.

Шойгу с помощью аппаратных игр как-то втянул в это Патрушева, потому что он единственный человек, который мог прийти к Путину и доказать, аргументировать, объяснить, что на самом деле происходит,

– добавил говорящий.

По его словам, теперь снова войной руководит государство России, однако речь не идет о том, кто лучше или хуже справился со своими обязанностями. Формально вожжи управления войной вернулись к государству, но удастся ли ему вернуть эту управляемость – остается вопросом.

Шейтельман заметил, хотя юридически Суровикин остается заместителем Герасимова, де-факто это увольнение. Дальше уже никто будет учитывать, что будет с ним.

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