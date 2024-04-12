Долежимося на диванах й втратимо державу: майор ЗСУ відреагував на дії ухилянтів

Верховна Рада 11 квітня ухвалила в цілому в другому читанні законопроєкт про мобілізацію. Він дозволить, зокрема, посилити контроль за тими, хто ухиляється.

На жаль, зараз в Україні популярно бути ухилянтом. Таку думку 24 Каналу висловив майор ЗСУ Єгор Чечеринда. Він пояснив, як влада повинна вибудовувати комунікацію з суспільством та якою має бути політика держави.

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Всім треба бути готовим

Комунікація з суспільством провалена. У соцмережах активно поширюються відео, як поводитися з представниками ТСК, щоб тобі не вручили повістку, як ховатися від них тощо. Водночас у нас немає наративу популяризації того, що головний герой сьогоднішнього дня – захисник, а не ухилянт.

Таке враження, що зараз головний негідник, абсолютне зло навіть гірше за російських окупантів, – співробітники ТЦК, які як можуть виконують свою роботу. Зараз їм прописали нові правила, сподіваймося, що їм буде легше, але я точно впевнений, що співробітники ТЦК не повинні ганятися за людьми,

– зазначив Чечеринда.

За його словами, на такі дії навіть немає громадського осуду. Принаймні півтора року тому такого не було, все змінилося, коли люди в тилових містах розслабилися. Вони думають, що війна десь далеко і це їх ніколи не торкнеться, але війна достатньо близько. БМП чи танк від кордону з Білоруссю доїде до Києва за день.

У людей немає розуміння. Давайте не будемо забувати про війну. Люди на фронті закінчуються. Давайте їх підмінимо, підставимо плече. Війна надовго і треба бути всім готовим до цього,

– наголосив майор ЗСУ.

"Ми можемо втратити державу"

Зараз у суспільстві активно розганяється тема про бронь для журналістів з телемарафону, для артистів пересувного цирку, для футболістів. Мовляв, а чому так, а де справедливість.

Люди кажуть, що нехай спочатку підуть діти депутатів, міністрів чи самих чиновників, тоді і я піду. Вибачте, але так ми просто долежимося на диванах і втратимо державу. Реальний ризик і загроза є,

– мовив Чечеринда.

Збройні Сили відсунули фронт від Києва й нібито в столиці все гаразд. А якщо поїхати у Вінницю або до Львова, то там взагалі вже майже мирне життя. Однак є Харків, Запоріжжя, які щодня бомбардують, і є загроза наступу.

"Я вже казав, що штурмувати в лоб мільйонні міста такі як Харків чи Запоріжжя - просто самогубство, але росіяни можуть на це піти. Треба бути до цього готовим", – зазначив майор ЗСУ.

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