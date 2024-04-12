Про це 24 Каналу розповів член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, наголосивши, що питання справедливості у цьому контексті є головним.
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Треба розглядати кожен випадок
Як наголосив Веніславський, на Комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки вже розглядали певні специфічні випадки, коли були питання до бронювання. Так має бути з кожною сумнівною ситуацією.
Одним з ключових моментів бронювання має бути справедливість. На Комітеті розглядали сенситивні випадки, коли, до прикладу, бронювали прибиральників чоловічої статі чи водіїв в певних мережах супермаркетів. До цього ж належить і бронювання фахівців з цирку,
– сказав Веніславський.
Але варто розуміти, що кожну ситуацію потрібно розглядати окремо. Потрібно дивитися, хто саме заброньований. Також у законопроєкті про мобілізацію передбачено, що критерії бронювання і категорії осіб, які можуть бути заброньованими, Кабмін має погоджувати з Комітетом. Це допоможе уникнути абсурдних ситуацій.
Зокрема, потрібно бронювати людей, які є унікальними у своїх професіях. Якщо йдеться про видатного режисера чи композитора, який у своїй сфері може зробити багато чого… Це також треба враховувати. Питання справедливості тут – ключове,
– зазначив Веніславський.
Мобілізація в Україні: коротко
- 11 квітня Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про мобілізацію. Коли цей закон набуде чинності і що взагалі зміниться – читайте в матеріалі 24 Каналу.
- Також паралельно діятиме процес бронювання. Нещодавно Мінкульт підтвердив телеканалам, які беруть участь у телемарафоні, статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Це також стосується, зокрема, і державного підприємства "Пересувний цирк України".
- Володимир Зеленський підписав закон, за яким скасовують статус "обмежено придатного". Такі особи мають повторно пройти військово-лікарську комісію. Після цього ВЛК надаватиме статус або придатного до військової служби, або непридатного.