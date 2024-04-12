Об этом 24 Каналу рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, подчеркнув, что вопрос справедливости в этом контексте является главным.

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Надо рассматривать каждый случай

Как отметил Вениславский, на Комитете Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки уже рассматривали определенные специфические случаи, когда были вопросы к бронированию. Так должно быть с каждой сомнительной ситуацией.

Одним из ключевых моментов бронирования должна быть справедливость. На Комитете рассматривали сенситивные случаи, когда, к примеру, бронировали уборщиков мужского пола или водителей в определенных сетях супермаркетов. К этому же относится и бронирование специалистов из цирка,

– сказал Вениславский.

Но стоит понимать, что каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно. Нужно смотреть, кто именно забронирован. Также в законопроекте о мобилизации предусмотрено, что критерии бронирования и категории лиц, которые могут быть забронированными, Кабмин должен согласовывать с Комитетом. Это поможет избежать абсурдных ситуаций.

В частности, нужно бронировать людей, которые являются уникальными в своих профессиях. Если речь идет о выдающемся режиссере или композиторе, который в своей сфере может сделать много чего... Это также надо учитывать. Вопрос справедливости здесь – ключевой,

– отметил Вениславский.

Мобилизация в Украине: коротко