Долежимся на диванах и потеряем государство: майор ВСУ отреагировал на действия уклонистов

Верховная Рада 11 апреля приняла в целом во втором чтении законопроект о мобилизации. Он позволит, в частности, усилить контроль за теми, кто уклоняется.

К сожалению, сейчас в Украине популярно быть уклонистом. Такое мнение 24 Каналу высказал майор ВСУ Егор Чечеринда. Он объяснил, как власть должна выстраивать коммуникацию с обществом и какой должна быть политика государства.

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Всем надо быть готовым

Коммуникация с обществом провалена. В соцсетях активно распространяются видео, как вести себя с представителями ТЦК, чтобы тебе не вручили повестку, как прятаться от них и тому подобное. В то же время у нас нет нарратива популяризации того, что главный герой сегодняшнего дня – защитник, а не уклонист.

Такое впечатление, что сейчас главный негодяй, абсолютное зло даже хуже российских оккупантов, – сотрудники ТЦК, которые как могут выполняют свою работу. Сейчас им прописали новые правила, надеемся, что им будет легче, но я точно уверен, что сотрудники ТЦК не должны гоняться за людьми,

– отметил Чечеринда.

По его словам, на такие действия даже нет общественного осуждения. По крайней мере полтора года назад такого не было, все изменилось, когда люди в тыловых городах расслабились. Они думают, что война где-то далеко и это их никогда не коснется, но война достаточно близко. БМП или танк от границы с Беларусью доедет до Киева за день.

У людей нет понимания. Давайте не будем забывать о войне. Люди на фронте заканчиваются. Давайте их подменим, подставим плечо. Война надолго и надо быть всем готовым к этому,

– подчеркнул майор ВСУ.

"Мы можем потерять государство"

Сейчас в обществе активно разгоняется тема о броне для журналистов с телемарафона, для артистов передвижного цирка, для футболистов. Мол, а почему так, а где справедливость.

Люди говорят, что пусть сначала пойдут дети депутатов, министров или самих чиновников, тогда и я пойду. Извините, но так мы просто долежимся на диванах и потеряем государство. Реальный риск и угроза есть,

– сказал Чечеринда.

Вооруженные Силы отодвинули фронт от Киева и якобы в столице все в порядке. А если поехать в Винницу или во Львов, то там вообще уже почти мирная жизнь. Однако есть Харьков, Запорожье, которые ежедневно бомбардируют, и есть угроза наступления.

"Я уже говорил, что штурмовать в лоб миллионные города такие как Харьков или Запорожье – просто самоубийство, но россияне могут на это пойти. Надо быть к этому готовым", – отметил майор ВСУ.

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