Как объясняет 24 Канал в материале о новом законопроекте, чтобы ограничение вступило в силу, ТЦК должен доказать в суде вину уклониста. Впрочем, нормы законопроекта о мобилизации имеют нюанс, ведь такие дела должны рассматривать в рамках уголовного процесса или по делу об административном правонарушении.

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Какой нюанс есть в ограничениях уклонистов управлять автомобилем

Согласно новому закону о мобилизации, который приняла Рада, уклонистов могут лишить права управлять автомобилем. Так, если в течение 10 дней после вручения повестки военнообязанный не прибывает в ТЦК, то сотрудники военкомата обращаются в суд с просьбой временно запретить уклонисту управлять автомобилем.

Впрочем, чтобы суд принял соответствующее решение, сотрудники должны доказать несколько фактов. В частности говорится о том, что:

гражданин не выполнил обязанностей, предусмотренных законом о мобилизации и совершил административное правонарушение – нарушил законодательство об обороне, мобилизационную подготовку и мобилизацию;

Нацполиция не смогла доставить гражданина в ТЦК;

ТЦК вручил гражданину требование о выполнении обязанности;

гражданин не выполнил указанную в требовании обязанность.

Однако здесь существует несколько нюансов. Во-первых, если человек не имеет водительского удостоверения, то ему ничего не грозит, ведь суд не может наложить ограничения. Во-вторых, суд не может также запретить управлять автомобилем и в случае, если водитель – это профессия и основной вид заработка человека. В-третьих, человека не могут ограничить в праве управлять автомобилем, если этот автомобиль необходим другому члену семьи, который имеет инвалидность.

Обратите внимание! Ограничение прав управлять автомобилем также противоречит нормам административного правосудия. Поскольку ТЦК обращается в административный суд, то это противоречит Кодексу административного судопроизводства, задачей которого является защита прав людей от нарушений со стороны субъектов властных полномочий. В общем, дела о временном лишении права на управление автомобилем должны рассматривать в рамках уголовного процесса или по делу об административном правонарушении, ведь речь идет о привлечении к ответственности за невыполнение своего конституционного долга, а не административный спор.

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