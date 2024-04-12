Как объясняет 24 Канал в материале о новом законопроекте, чтобы ограничение вступило в силу, ТЦК должен доказать в суде вину уклониста. Впрочем, нормы законопроекта о мобилизации имеют нюанс, ведь такие дела должны рассматривать в рамках уголовного процесса или по делу об административном правонарушении.
Важно Мобилизация по-новому: как теперь должны вручать повестки
Какой нюанс есть в ограничениях уклонистов управлять автомобилем
Согласно новому закону о мобилизации, который приняла Рада, уклонистов могут лишить права управлять автомобилем. Так, если в течение 10 дней после вручения повестки военнообязанный не прибывает в ТЦК, то сотрудники военкомата обращаются в суд с просьбой временно запретить уклонисту управлять автомобилем.
Впрочем, чтобы суд принял соответствующее решение, сотрудники должны доказать несколько фактов. В частности говорится о том, что:
- гражданин не выполнил обязанностей, предусмотренных законом о мобилизации и совершил административное правонарушение – нарушил законодательство об обороне, мобилизационную подготовку и мобилизацию;
- Нацполиция не смогла доставить гражданина в ТЦК;
- ТЦК вручил гражданину требование о выполнении обязанности;
- гражданин не выполнил указанную в требовании обязанность.
Однако здесь существует несколько нюансов. Во-первых, если человек не имеет водительского удостоверения, то ему ничего не грозит, ведь суд не может наложить ограничения. Во-вторых, суд не может также запретить управлять автомобилем и в случае, если водитель – это профессия и основной вид заработка человека. В-третьих, человека не могут ограничить в праве управлять автомобилем, если этот автомобиль необходим другому члену семьи, который имеет инвалидность.
Новый закон о мобилизации: что изменится
- Верховная Рада 11 апреля во втором чтении проголосовала за новый законопроект о мобилизации. В течение 15 дней Владимир Зеленский должен ознакомиться с текстом законопроекта и подписать его или нет. После того, как Президент Украины подпишет законопроект, он вступит в силу через месяц со дня, когда будет опубликован.
- Согласно новому законопроекту, военнообязанные мужчины должны в течение 60 дней обновить свои данные в ТЦК и СП. Речь идет о гражданах, которые живут в Украине и за рубежом.
- В Украине появится электронный кабинет призывника. Стоит отметить, что его создание является правом, а не обязанностью.