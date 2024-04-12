На жаль, зараз в Україні популярно бути ухилянтом. Таку думку 24 Каналу висловив майор ЗСУ Єгор Чечеринда. Він пояснив, як влада повинна вибудовувати комунікацію з суспільством та якою має бути політика держави.
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Всім треба бути готовим
Комунікація з суспільством провалена. У соцмережах активно поширюються відео, як поводитися з представниками ТСК, щоб тобі не вручили повістку, як ховатися від них тощо. Водночас у нас немає наративу популяризації того, що головний герой сьогоднішнього дня – захисник, а не ухилянт.
Таке враження, що зараз головний негідник, абсолютне зло навіть гірше за російських окупантів, – співробітники ТЦК, які як можуть виконують свою роботу. Зараз їм прописали нові правила, сподіваймося, що їм буде легше, але я точно впевнений, що співробітники ТЦК не повинні ганятися за людьми,
– зазначив Чечеринда.
За його словами, на такі дії навіть немає громадського осуду. Принаймні півтора року тому такого не було, все змінилося, коли люди в тилових містах розслабилися. Вони думають, що війна десь далеко і це їх ніколи не торкнеться, але війна достатньо близько. БМП чи танк від кордону з Білоруссю доїде до Києва за день.
У людей немає розуміння. Давайте не будемо забувати про війну. Люди на фронті закінчуються. Давайте їх підмінимо, підставимо плече. Війна надовго і треба бути всім готовим до цього,
– наголосив майор ЗСУ.
"Ми можемо втратити державу"
Зараз у суспільстві активно розганяється тема про бронь для журналістів з телемарафону, для артистів пересувного цирку, для футболістів. Мовляв, а чому так, а де справедливість.
Люди кажуть, що нехай спочатку підуть діти депутатів, міністрів чи самих чиновників, тоді і я піду. Вибачте, але так ми просто долежимося на диванах і втратимо державу. Реальний ризик і загроза є,
– мовив Чечеринда.
Збройні Сили відсунули фронт від Києва й нібито в столиці все гаразд. А якщо поїхати у Вінницю або до Львова, то там взагалі вже майже мирне життя. Однак є Харків, Запоріжжя, які щодня бомбардують, і є загроза наступу.
"Я вже казав, що штурмувати в лоб мільйонні міста такі як Харків чи Запоріжжя - просто самогубство, але росіяни можуть на це піти. Треба бути до цього готовим", – зазначив майор ЗСУ.
Більше про ухилення від мобілізації
- В оновленому законопроєкті про мобілізацію є важливий пункт щодо обмеження для ухилянтів. Офіційно це називається "Заходи впливу щодо ухиляння від виконання конституційного обов'язку із захисту Вітчизни".
- Зокрема, громадян можуть обмежити у праві керування транспортним засобом під час мобілізації. Це станеться тоді, якщо призовник не виконає вимоги територіального центру комплектування та соціальної підтримки про виконання своїх обов'язків. Але обмежує в правах тільки суд.
- Президент Володимир Зеленський сказав, що мобілізація тривала і до ухвалення документа, тобто з першого дня війни. Тож ті, хто ухилявся від мобілізації, все одно порушував законодавство – ті закони, які стосуються воєнного стану.