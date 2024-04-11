Володимир Зеленський прокоментував закон, ухвалений депутатами. За його словами, мобілізація тривала і до ухвалення документа, тобто з першого дня війни. Тож ті, хто ухилявся від мобілізації, все одно порушував законодавство – ті закони, які стосуються воєнного стану.
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Що сказано в законі про ухилянтів
Тепер різноманітні домисли мають піти в небуття, адже на сайті Верховної Ради з'явилася коротка вижимка з кількох дискусійних пунктів. Є там і про ухилянтів – офіційно це називається "Заходи впливу щодо ухиляння від виконання конституційного обов'язку із захисту Вітчизни".
- Громадян обмежать у праві керування транспортним засобом під час мобілізації. Це станеться тоді, якщо призовник не виконає вимоги територіального центру комплектування та соціальної підтримки про виконання своїх обов'язків. Але обмежує в правах тільки суд.
- Громадянину зможуть надати консульські дії у закордонних дипломатичних установах України тільки тоді, коли він уточнить свої персональні дані із обліковими даними в ТЦК.
- Чоловіки 18 – 60 років зможуть оформити паспортні документи за кордоном, якщо мають військово-обліковий документ. Ця норма діє в умовах воєнного стану.
Що говорять бійці Сил оборони
Військові також активно коментують ухвалений законопроєкт. За словами Ігоря Луценка, потрібно, щоб люди були мотивовані та навчені, а не наловлені на вулицях. Професіоналів треба вишукувати, переконувати, можливо, навіть спокушати, але цим не займаються.