Про це 24 Каналу розповів командир роти ударних дронів Ігор Луценко, зауваживши, що Збройним Силам України точно потрібні додаткові сили – це беззаперечний факт.
Важливо У ЗСУ сказали, чи можуть поліцейські та депутати піти на фронт
Потрібно вишуковувати кваліфікованих бійців
Декілька разів серед нашого командування луна цифра 500 тисяч мобілізованих. Потім прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна не потребує мобілізації в 500 тисяч осіб. За його словами проведено аудит, розпочалися ротації, тому мобілізація буде м'якою.
Я сумніваюся, що в когось є уявлення про точну цифру. Хтось можна казати 500 тисяч, а хтось зі своїх популістичних міркувань каже, що менше,
– мовив Луценко.
Україні потрібен механізм не кількісного залучення людей, а якісного.
Мені не потрібні у підрозділі наловлені на вулицях люди. Адже це переважно немотивовані, некваліфіковані й нездатні до військової роботи бійці. Мені потрібні люди, котрі мають навички, професії тощо. Таких людей потрібно вишукувати, переконувати, можливо, навіть спокушати,
– зауважив командир роти ударних дронів.
За його словами, цим ніхто не займається. Зараз займаються тільки батогом, як загнати людей в армію. Однак армія від того не почне краще воювати, можливо, навіть втратить морально. Якщо такі люди масово з'являться в армії, то потім дуже швидко самовільно залишатимуть військову частину.
Які зміни передбачає оновлений закон про мобілізацію
- Верховна Рада 11 квітня ухвалила у другому читанні оновлений законопроєкт про мобілізацію, який передбачає низку змін. Він може запрацювати вже у травні.
- Законопроєкт пропонує обмеження у правах ухилянтів. Зокрема, за рішенням суду громадян можуть обмежити у праві керування транспортним засобом під час мобілізації, у разі невиконання вимоги ТЦК про виконання обов’язку.
- Також отримати консульські послуги у закордонних дипустановах України можна буде лише за умови уточнення громадянином своїх персональних даних з обліковими даними в ТЦК.
- Згідно з оновленим законопроєктом, перевірка підстав щодо надання військовозобов'язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення покладається на ТЦК.