Про це 24 Каналу розповів командир роти ударних дронів Ігор Луценко, зауваживши, що Збройним Силам України точно потрібні додаткові сили – це беззаперечний факт.

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Потрібно вишуковувати кваліфікованих бійців

Декілька разів серед нашого командування луна цифра 500 тисяч мобілізованих. Потім прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна не потребує мобілізації в 500 тисяч осіб. За його словами проведено аудит, розпочалися ротації, тому мобілізація буде м'якою.

Я сумніваюся, що в когось є уявлення про точну цифру. Хтось можна казати 500 тисяч, а хтось зі своїх популістичних міркувань каже, що менше,

– мовив Луценко.

Україні потрібен механізм не кількісного залучення людей, а якісного.

Мені не потрібні у підрозділі наловлені на вулицях люди. Адже це переважно немотивовані, некваліфіковані й нездатні до військової роботи бійці. Мені потрібні люди, котрі мають навички, професії тощо. Таких людей потрібно вишукувати, переконувати, можливо, навіть спокушати,

– зауважив командир роти ударних дронів.

За його словами, цим ніхто не займається. Зараз займаються тільки батогом, як загнати людей в армію. Однак армія від того не почне краще воювати, можливо, навіть втратить морально. Якщо такі люди масово з'являться в армії, то потім дуже швидко самовільно залишатимуть військову частину.

Зверніть увагу! Командир роти ударних дронів Ігор Луценко зазначив, що за перший квартал 2024 року зафіксували майже 13 тисяч випадків самовільного залишення частини.

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