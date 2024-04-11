Командир роти ударних дронів Ігор Луценко у розмові з 24 Каналом припустив, чи можуть народні обранці та поліцейські піти фронт. Про що наразі точаться часті дискусії.
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Чи мають воювати поліцейські і депутати
Військовослужбовець вважає, що треба залучати тих людей, які вміють принаймні поводитися зі зброєю. Мовиться, зокрема, про правоохоронців.
У нас є потреба в людях, які вміють користуватися зброєю, розуміють, що таке армія і фактично вже є готовими військовослужбовцями – їх треба використовувати,
– зауважив він.
Щодо депутатів, то вони мають розуміти свій найголовніший обов'язок, підкреслив Луценко. Тобто певний відсоток має показати власний приклад.
"Під час Першої світової війни усі парламентарі у Великій Британії пішли на фронт. Так, дехто загинув. Але у результаті як мінімум 40% пройшли війну. Це нормальний приклад. Чому у нас в такій кривавій війні парламентарі відсиджуються, за винятком поодиноких прикладів. Якщо 10% законодавців підуть, то від цього буде в 100 разів більше користі, ніж якщо вони сидітимуть в залі і якесь неякісне законодавство приймати", – додав командир.
Законопроєкт про мобілізацію: останні новини
- Парламентарі прийняли законопроєкт про мобілізацію в цілому у другому читанні. За відповідне рішення проголосували 283 народних обранці.
- Законопроєкт ухвалено в редакції, яку надав комітет з національної безпеки оборони та розвідки. Але з ініціативи вилучили пункти, які стосувалися демобілізації військовослужбовців.
- Далі законопроєкт має підписати очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук, а потім розглянути президент України Володимир Зеленський. На це у нього є 15 днів.