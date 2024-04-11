Командир роты ударных дронов Игорь Луценко в разговоре с 24 Каналом предположил, могут ли народные избранники и полицейские пойти фронт. О чем сейчас идут частые дискуссии.

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Должны ли воевать полицейские и депутаты

Военнослужащий считает, что надо привлекать тех людей, которые умеют по крайней мере обращаться с оружием. Говорится, в частности, о правоохранителях.

У нас есть потребность в людях, которые умеют пользоваться оружием, понимают, что такое армия и фактически уже являются готовыми военнослужащими – их надо использовать,

– отметил он.

Относительно депутатов, то они должны понимать свой главный долг, подчеркнул Луценко. То есть определенный процент должен показать собственный пример.

"Во время Первой мировой войны все парламентарии в Великобритании ушли на фронт. Да, некоторые погибли. Но в результате как минимум 40% прошли войну. Это нормальный пример. Почему у нас в такой кровавой войне парламентарии отсиживаются, за исключением единичных примеров. Если 10% законодателей пойдут, то от этого будет в 100 раз больше пользы, чем если они будут сидеть в зале и какое-то некачественное законодательство принимать", – добавил командир.

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