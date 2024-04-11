Об этом 24 Каналу рассказал командир роты ударных дронов Игорь Луценко, отметив, что Вооруженным Силам Украины точно нужны дополнительные силы – это неоспоримый факт.

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Нужно выискивать квалифицированных бойцов

Несколько раз среди нашего командования звучала цифра 500 тысяч мобилизованных. Затем премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не нуждается в мобилизации в 500 тысяч человек. По его словам проведен аудит, начались ротации, поэтому мобилизация будет мягкой.

Я сомневаюсь, что у кого-то есть представление о точной цифре. Кто-то можно говорить 500 тысяч, а кто-то из своих популистских соображений говорит, что меньше,

– сказал Луценко.

Украине нужен механизм не количественного привлечения людей, а качественного.

Мне не нужны в подразделении наловленные на улицах люди. Ведь это преимущественно немотивированные, неквалифицированные и неспособные к военной работе бойцы. Мне нужны люди, которые имеют навыки, профессии и тому подобное. Таких людей нужно выискивать, убеждать, возможно, даже соблазнять,

– отметил командир роты ударных дронов.

По его словам, этим никто не занимается. Сейчас занимаются только кнутом, как загнать людей в армию. Однако армия от того не начнет лучше воевать, возможно, даже потеряет морально. Если такие люди массово появятся в армии, то потом очень быстро будут самовольно покидать воинскую часть.

Обратите внимание! Командир роты ударных дронов Игорь Луценко отметил, что за первый квартал 2024 года зафиксировали почти 13 тысяч случаев самовольного оставления части.

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