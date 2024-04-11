Владимир Зеленский прокомментировал закон, принятый депутатами. По его словам, мобилизация продолжалась и до принятия документа, то есть с первого дня войны. Поэтому те, кто уклонялся от мобилизации, все равно нарушал законодательство – те законы, которые касаются военного положения.
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Что сказано в законе об уклонистах
Теперь различные домыслы должны уйти в небытие, ведь на сайте Верховной Рады появилась короткая выжимка из нескольких дискуссионных пунктов. Есть там и об уклонистах – официально это называется "Меры воздействия насчет уклонения от выполнения конституционного долга по защите Отечества".
- Граждан ограничат в праве управления транспортным средством во время мобилизации. Это произойдет тогда, если призывник не выполнит требования территориального центра комплектования и социальной поддержки о выполнении своих обязанностей. Но ограничивает в правах только суд.
- Гражданину смогут предоставить консульские действия в зарубежных дипломатических учреждениях Украины только тогда, когда он уточнит свои персональные данные с учетными данными в ТЦК.
- Мужчины 18 – 60 лет смогут оформить паспортные документы за рубежом, если имеют военно-учетный документ. Эта норма действует в условиях военного положения.
Что говорят бойцы Сил обороны
Военные также активно комментируют принятый законопроект. По словам Игоря Луценко, нужно, чтобы люди были мотивированы и обучены, а не наловлены на улицах. Профессионалов надо выискивать, убеждать, возможно, даже соблазнять, но этим не занимаются.