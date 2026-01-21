Проблеми колосальні, – міжнародник пояснив, чому Кремль підвищує ставки "Орешником"

Путін наприкінці 2025 року знову заговорив про плани захопити так звану Новоросію. Вперше за останній час він порушив цю тему, останнього разу говорив про це перед початком повномасштабного вторгнення. Це свідчить про те, що Росія змінила умови, що її ультиматуми посилились.

На цьому в інтерв'ю 24 Каналу наголосив журналіст, експерт-міжнародник Олександр Демченко, підкресливши, що тепер Путін хоче не тільки Донбас, але й увесь Запорізький та Херсонський регіон, а також "сірі зони" Сумської, Харківської, Дніпропетровської областей.

Які труднощі відчуває Росія, тому й поспішає?

Апетити Росії ростуть, а от успіхи на фронті та фінансовий складник – навпаки. Зі слів експерта-міжнародника, російські удари «Орешником», атаки по енергетичній інфраструктурі України противник завдає не від кращого життя. Він переконаний, що у очільника Кремля виникають великі труднощі в економіці.

У Путіна колосальні проблеми. Всі ці удари, використання "Орешника", від чого Путіна став відговорювати міністр оборони Бєлоусов, бо один такий удар вартує дорожче, ніж захистити декілька регіонів Росії. Мовляв, це просто витрачені кошти, бо немає ядерного заряду в ракеті, тому навіщо тоді запускати її,

– озвучив Демченко.

Експерт-міжнародник зазначив, що Путін пішов на значну ескалацію війни по максимуму, переходячи всі "червоні лінії". Він нагадав, що Чорнобильська атомна електростанція залишилася без зовнішнього електропостачання внаслідок чергових атак Росії по українській енергетиці.

"Путін підвищує ставки, бо у Кремлі усвідомлюють, що в них не так вже й багато часу, що є великі проблеми в економіці. Прочитав інформацію, що в Москві величезна кількість відмовників, люди не хочуть йти воювати. Число контрактників впало на 40%. А це у Москві, де так звані "підйомні" виплати складають 1,9 – 2 мільйони рублів, а сумарно за рік з всіма іншими нарахуваннями – 5,5 мільйонів", – розповів Демченко.

Сьогодні, зі слів журналіста, в Росії вже у семи регіонах влада відмовляється виплачувати ці "підйомні" контрактникам. "Дірка" у федеральному бюджеті зростає і вже становить понад 7 трильйонів рублів (1,6 частини від всієї казни). Демченко зауважив на тому, що багато НПЗ нині в Росії не працюють. Тому, за його переконанням, у Путіна на ведення війни вже не так багато часу залишилось, як і грошей, і людей.

Беручи до уваги те, що Путін не може завершити війну, окрім як досягти капітуляції України, але це навіть в нинішніх складних умовах неможливо, то він буде не просто формувати й підвищувати ставки, а він вимушено піде на непопулярні для росіян рішення. Вони стосуватимуться посилення мобілізації, закриттю кордонів для військовозобов'язаних,

– прогнозує Демченко.

На думку експерта-міжнародника, якщо ці рішення будуть ухвалені, то в Росії почнеться реальна смута серед населення і невідомо, які наслідки це матиме. Демченко підсумував, що зараз Кремль ескалює та заграє з Трампом, бо відчуває страх, що в нього все просяде: лопне економіка, а за цим і політичний режим.

Яка ситуація в економіці Росії?