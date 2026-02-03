Росіян викидають, – експерт назвав найбільші проблеми Кремля в 2026 році

Росія говорить про нібито успіхи на фронті й намагається тримати картинку сили для світу та власної аудиторії. Водночас її витісняють із зовнішніх напрямків, де Кремль роками будував вплив, а всередині країни стає дедалі важче закривати потреби війни людьми й технікою.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі 24 Каналу пояснив, що Україна має тримати свою лінію на переговорах і демонструвати стійкість. Він також зазначив, що 2026 рік може стати для Росії кризовим, але вирішальним для України лишається інше.

Дивіться також В ОП розкрили, як Росія хоче відвернути увагу США від війни в Україні

Чому у Кремля загострюються проблеми у 2026 році?

Сергій Кузан пояснив, що на переговорах Україна має тримати свою лінію, бо Росія грає на витривалість і намагається нав'язати думку, що вона "нікуди не йде". За його словами, Москва показує картинки просувань і робить ставку на те, щоб переконати партнерів України у безперспективності контрнаступу. Водночас він наголосив, що сила української позиції залежить не від заяв Кремля, а від стійкості фронту і тилу.

Стійкість солдата на фронті і стійкість суспільства в тилу дають нам сильніші позиції,

– наголосив Кузан.

Він також пояснив, чому твердження про "нескінченні ресурси" Росії не відповідає реальності, навіть якщо українцям цього не видно в щоденних зведеннях. За його словами, Росія вже просідає у макроекономіці та геополітиці, а її вплив у світі скорочується. У планах Кремля на цей рік немає різкого нарощування того, що потрібно для великої війни.

Ці процеси вже стають незворотними ще з літа 2025 року. Немає жодних сумнівів у тому, що Росія провалиться,

– сказав Кузан.

Водночас він попередив, що на полі бою окупанти можуть ще зберігати можливості, бо Росія триматиме оборонку за будь-яку ціну, тож Україні потрібні терпіння і витримка.

Росію витісняють із зовнішніх проєктів

Росія намагається триматися за роль "світового гравця", але на практиці втрачає позиції там, де раніше будувала вплив через військову присутність і демонстрацію сили. Він навів приклад Нагірного Карабаху і наголосив, що це сигнал не лише для Кавказу. За його словами, союзники Кремля бачать, що Москва не здатна гарантувати захист, тому перестають на неї розраховувати і шукають інші опори.

Ми побачили, як росіян вибили із Нагірного Карабаху. З Кавказу прибирають росіян,

– зазначив Кузан.

Він додав, що подібна логіка працює і в інших регіонах, де Росія раніше показувала свою "присутність". Зокрема, він згадав історію з Венесуелою, де у 2018 році Кремль демонстрував готовність тиснути на Сполучені Штати, але згодом не зміг забезпечити союзнику реальної безпеки. На його думку, саме тому Москва втрачає можливість впливати через партнерів і бази, а її зовнішні проєкти поступово згортаються.

Не змогли захистити і цього союзника. Росіян послідовно викидають з усіх світових проєктів. У них, по суті, залишається єдиний козир. Це наша російсько – українська війна, і вони чіпляються за неї до останнього,

– підкреслив він.

Москва чіпляється за цю війну не лише через фронт, а й тому, що втрачає інші інструменти впливу і не може компенсувати ці втрати новими успіхами. Він підсумував, що для України 2026 рік залишиться важким, але для Росії він може стати роком, коли накопичені проблеми почнуть бити по основі державності.

Останні новини про мирні переговори: