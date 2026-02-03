Россиян выбрасывают, эксперт назвал самые большие проблемы Кремля в 2026 году

Россия говорит о якобы успехах на фронте и пытается держать картинку силы для мира и собственной аудитории. В то же время ее вытесняют с внешних направлений, где Кремль годами строил влияние, а внутри страны становится все труднее закрывать потребности войны людьми и техникой.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала объяснил, что Украина должна держать свою линию на переговорах и демонстрировать устойчивость. Он также отметил, что 2026 год может стать для России кризисным, но решающим для Украины остается другое.

Смотрите также В ОП раскрыли, как Россия хочет отвлечь внимание США от войны в Украине

Почему у Кремля обостряются проблемы в 2026 году?

Сергей Кузан объяснил, что на переговорах Украина должна держать свою линию, потому что Россия играет на выносливость и пытается навязать мнение, что она "никуда не идет". По его словам, Москва показывает картинки продвижений и делает ставку на то, чтобы убедить партнеров Украины в бесперспективности контрнаступления. В то же время он отметил, что сила украинской позиции зависит не от заявлений Кремля, а от устойчивости фронта и тыла.

Стойкость солдата на фронте и устойчивость общества в тылу дают нам более сильные позиции,

– подчеркнул Кузан.

Он также объяснил, почему утверждение о "бесконечных ресурсах" России не соответствует реальности, даже если украинцам этого не видно в ежедневных сводках. По его словам, Россия уже проседает в макроэкономике и геополитике, а ее влияние в мире сокращается. В планах Кремля на этот год нет резкого наращивания того, что нужно для большой войны.

Эти процессы уже становятся необратимыми еще с лета 2025 года. Нет никаких сомнений в том, что Россия провалится,

– сказал Кузан.

В то же время он предупредил, что на поле боя оккупанты могут еще сохранять возможности, потому что Россия будет держать оборонку любой ценой, поэтому Украине нужны терпение и выдержка.

Россию вытесняют из внешних проектов

Россия пытается держаться за роль "мирового игрока", но на практике теряет позиции там, где раньше строила влияние через военное присутствие и демонстрацию силы. Он привел пример Нагорного Карабаха и подчеркнул, что это сигнал не только для Кавказа. По его словам, союзники Кремля видят, что Москва не способна гарантировать защиту, поэтому перестают на нее рассчитывать и ищут другие опоры.

Мы увидели, как россиян выбили из Нагорного Карабаха. С Кавказа убирают русских,

– отметил Кузан.

Он добавил, что подобная логика работает и в других регионах, где Россия ранее показывала свое "присутствие". В частности, он вспомнил историю с Венесуэлой, где в 2018 году Кремль демонстрировал готовность давить на Соединенные Штаты, но впоследствии не смог обеспечить союзнику реальной безопасности. По его мнению, именно поэтому Москва теряет возможность влиять через партнеров и базы, а ее внешние проекты постепенно сворачиваются.

Не смогли защитить и этого союзника. Россиян последовательно выбрасывают из всех мировых проектов. У них, по сути, остается единственный козырь. Это наша российско – украинская война, и они цепляются за нее до последнего,

– подчеркнул он.

Москва цепляется за эту войну не только из-за фронта, но и потому, что теряет другие инструменты влияния и не может компенсировать эти потери новыми успехами. Он подытожил, что для Украины 2026 год останется тяжелым, но для России он может стать годом, когда накопленные проблемы начнут бить по основе государственности.

Последние новости о мирных переговорах: