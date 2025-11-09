Все через відключення світла: у Vodafone прокоментували проблеми зі зв'язком
- Перебої в електропостачанні спричинили тимчасові обмеження в роботі мережі Vodafone.
- Інженери намагаються стабілізувати роботу мережі, але відключення світла збільшує навантаження на зв'язок, а резервні джерела живлення базових станцій можуть працювати лише кілька годин.
Українці масово скаржаться на відсутність мобільного інтернету та покриття. Причиною тимчасових обмежень стали перебої в електропостачанні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vodafone.
Читайте також Графіки будуть діяти цілий день: як вимикатимуть світло 9 листопада
Чому українці стикаються з проблемами зі зв'язком?
Користувачі в мережі скаржаться на повну відсутність сигналу, навіть за наявності електропостачання у їхніх будинках.
На ці коментарі відреагували представники Vodafone.
Через перебої в електропостачанні можуть бути тимчасові обмеження в роботі мережі Vodafone,
– йдеться у відповіді оператора.
Зазначається, що наразі інженери намагаються робити все можливе для стабілізації роботи. Однак при відключенні світла користувачі одразу переходять в мобільні мережі інтернету, що викликає значне навантаження на зв'язок.
У Vodafone наголосили, що мобільна мережа також потребує живлення. Усі базові станції мають резервні джерела, які дають змогу підтримувати їхню роботу протягом кількох годин – залежно від навантаження.
Також, якщо у вас є доступна мережа іншого українського оператора – радимо користуватись національним роумінгом і періодично пробувати зареєструватись у нашій мережі, щоб залишатись на зв'язку доки фахівці шукають варіанти вирішення проблеми,
– додали в пресслужбі.
Яка зараз ситуація в енергосистемі?
У ніч на 8 листопада російські війська здійснили масовану атаку по критичній інфраструктурі України. Під удар потрапили підстанції, що забезпечують енергопостачання Хмельницької та Рівненської АЕС.
Внаслідок ворожого обстрілу усі теплові електростанції "Центренерго" зупинилися і поки не генерують електроенергію. За словами компанії, по ТЕС ударила "небачена раніше кількість ракет та незліченна кількість дронів".
У Росії визнали, що завдали масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА по об'єктах газоенергетичного комплексу.