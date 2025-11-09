Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vodafone.

Читайте також Графіки будуть діяти цілий день: як вимикатимуть світло 9 листопада

Чому українці стикаються з проблемами зі зв'язком?

Користувачі в мережі скаржаться на повну відсутність сигналу, навіть за наявності електропостачання у їхніх будинках.

На ці коментарі відреагували представники Vodafone.

Через перебої в електропостачанні можуть бути тимчасові обмеження в роботі мережі Vodafone,

– йдеться у відповіді оператора.

Зазначається, що наразі інженери намагаються робити все можливе для стабілізації роботи. Однак при відключенні світла користувачі одразу переходять в мобільні мережі інтернету, що викликає значне навантаження на зв'язок.

У Vodafone наголосили, що мобільна мережа також потребує живлення. Усі базові станції мають резервні джерела, які дають змогу підтримувати їхню роботу протягом кількох годин – залежно від навантаження.

Також, якщо у вас є доступна мережа іншого українського оператора – радимо користуватись національним роумінгом і періодично пробувати зареєструватись у нашій мережі, щоб залишатись на зв'язку доки фахівці шукають варіанти вирішення проблеми,

– додали в пресслужбі.

Яка зараз ситуація в енергосистемі?