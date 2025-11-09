Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vodafone.

Почему украинцы сталкиваются с проблемами со связью?

Пользователи в сети жалуются на полное отсутствие сигнала, даже при наличии электроснабжения в их домах.

На эти комментарии отреагировали представители Vodafone.

Из-за перебоев в электроснабжении могут быть временные ограничения в работе сети Vodafone,

– говорится в ответе оператора.

Отмечается, что сейчас инженеры пытаются делать все возможное для стабилизации работы. Однако при отключении света пользователи сразу переходят в мобильные сети интернета, что вызывает значительную нагрузку на связь.

В Vodafone отметили, что мобильная сеть также нуждается в питании. Все базовые станции имеют резервные источники, которые позволяют поддерживать их работу в течение нескольких часов – в зависимости от нагрузки.

Также, если у вас есть доступная сеть другого украинского оператора – советуем пользоваться национальным роумингом и периодически пробовать зарегистрироваться в нашей сети, чтобы оставаться на связи пока специалисты ищут варианты решения проблемы,

– добавили в пресс-службе.

Какая сейчас ситуация в энергосистеме?