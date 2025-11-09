Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vodafone.
Почему украинцы сталкиваются с проблемами со связью?
Пользователи в сети жалуются на полное отсутствие сигнала, даже при наличии электроснабжения в их домах.
На эти комментарии отреагировали представители Vodafone.
Из-за перебоев в электроснабжении могут быть временные ограничения в работе сети Vodafone,
– говорится в ответе оператора.
Отмечается, что сейчас инженеры пытаются делать все возможное для стабилизации работы. Однако при отключении света пользователи сразу переходят в мобильные сети интернета, что вызывает значительную нагрузку на связь.
В Vodafone отметили, что мобильная сеть также нуждается в питании. Все базовые станции имеют резервные источники, которые позволяют поддерживать их работу в течение нескольких часов – в зависимости от нагрузки.
Также, если у вас есть доступная сеть другого украинского оператора – советуем пользоваться национальным роумингом и периодически пробовать зарегистрироваться в нашей сети, чтобы оставаться на связи пока специалисты ищут варианты решения проблемы,
– добавили в пресс-службе.
Какая сейчас ситуация в энергосистеме?
В ночь на 8 ноября российские войска совершили массированную атаку по критической инфраструктуре Украины. Под удар попали подстанции, обеспечивающие энергоснабжение Хмельницкой и Ровенской АЭС.
В результате вражеского обстрела все тепловые электростанции "Центрэнерго" остановились и пока не генерируют электроэнергию. По словам компании, по ТЭС ударило "невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов".
В России признали, что нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА по объектам газоэнергетического комплекса.