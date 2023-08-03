В Україні продовжили воєнний стан: доки буде і коли закінчиться мобілізація

Повномасштабна війна, яку розпочала Росія проти нашої держави триває. Відтак, в Україні продовжено дію воєнного стану і відповідно, – мобілізацію.

27 липня Верховна Рада України підтримала це рішення ще 90 діб проголосувавши за законопроєкти № 9532 та № 9533. 24 Канал розповідає, допоки триватиме воєнний стан і якою буде мобілізація.

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Допоки триватиме воєнний стан

Із 24 лютого 2022 року в Україні ввели воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів. Востаннє воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжували в травні – до 18 серпня.

Наразі ж воєнний стан та загальну мобілізацію продовжено до 15 листопада 2023 року. Це вже восьме продовження від початку повномасштабної війни.

Зауважимо, що у зв'язку з війною та продовженням дії воєнного стану наприкінці жовтня 2023 року парламентських виборів в Україні не буде.

Що таке воєнний стан Це особливий правовий режим, який запроваджують у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності, територіальній цілісності. На територіях, на яких введено воєнний стан, утворюють тимчасові державні органи – військові адміністрації, які отримують особливі повноваження для відвернення загроз.

Або ж дію воєнного стану може бути скасовано до закінчення строку, на який було запроваджено воєнний стан, але за умови усунення загрози нападу чи небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності. При наявності цих умов, президент України може ухвалити указ про скасування воєнного стану.

Детально про мобілізацію

Мобілізація проводиться протягом 90 днів після її оголошення. У цей період мобілізації підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років, які можуть виконувати військовий обов'язок.

Воєнний стан припиняється після закінчення терміну, на який його було запроваджено.

Після її оголошення в державі проводяться спеціальні заходи, зокрема, призов військовозобов’язаних до ЗСУ на військову службу. За необхідності зазначені особи призиваються на військову службу командирами відповідних військових частин за розпорядженням Генштабу ЗСУ.

Як ми уже зазначали вище, наразі мобілізацію продовжено з 18 серпня до 18 листопада 2023 року.

Загальна мобілізація – це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил, який проводиться одночасно на всій території України.

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Зміни до військового обліку

5 січня 2023 року набрав чинності новий порядок військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Відтепер на військовий облік мають ставати:

призовники від 16 років (у рік досягнення 17-ліття) до 27 років;

військовозобов’язані та резервісти, які не досягли 60 років;

жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, а також жінки за власним бажанням.

Зауважимо, що отримати повістку можна і не за місцем обліку. 7 квітня 2023 року Кабмін вніс зміни до роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Відповідно до них тепер ТЦК та СП можуть вручати повістки незалежно від місця взяття особи на військовий облік.