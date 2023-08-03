В Украине продлили военное положение: пока будет и когда закончится мобилизация

Полномасштабная война, начатая Россией против нашего государства, продолжается. Следовательно, в Украине продолжено действие военного положения и соответственно – мобилизацию.

27 июля Верховная Рада Украины поддержала это решение еще 90 суток проголосовав за законопроекты №9532 и №9533. 24 Канал рассказывает, пока будет продолжаться военное положение и какова будет мобилизация.

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Пока будет продолжаться военное положение

С 24 февраля 2022 года в Украине было введено военное положение и общая мобилизация на 90 дней. В последний раз военное положение и мобилизацию в Украине продолжали в мае – до 18 августа.

Пока же военное положение и общая мобилизация продлено до 15 ноября 2023 года. Это уже восьмое продолжение с начала полномасштабной войны.

Заметим, что в связи с войной и продолжением действия военного положения в конце октября 2023 парламентских выборов в Украине не будет.

Что такое военное положение Это особый правовой режим, который вводится в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости, территориальной целостности. На территориях, на которых введено военное положение, образуют временные государственные органы – военные администрации, получающие особые полномочия по предотвращению угроз.

Или действие военного положения может быть отменено до окончания срока, на который было введено военное положение, но при устранении угрозы нападения или опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности. При наличии этих условий президент Украины может принять указ об отмене военного положения.

Подробно о мобилизации

Мобилизация производится в течение 90 дней после объявления. В этот период мобилизации подлежат все граждане от 18 до 60 лет, которые могут выполнять воинскую обязанность.

Военное положение прекращается по истечении срока, на который он был введен.

После его объявления в государстве проводятся специальные мероприятия, в частности, призыв военнообязанных в ВСУ на военную службу. При необходимости указанные лица призываются на военную службу командирами соответствующих воинских частей по распоряжению Генштаба ВСУ.

Как уже отмечалось выше, мобилизация продолжена с 18 августа по 18 ноября 2023 года.

Общая мобилизация – оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил, который проводится одновременно на всей территории Украины.

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Изменения в военном учете

5 января 2023 вступил в силу новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Теперь на военный учет должны становиться:

призывники от 16 лет (в год достижения 17-летия) до 27 лет;

военнообязанные и резервисты, не достигшие 60 лет;

женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, а также женщины по собственному желанию.

Заметим, что получить повестку можно и не по месту учета. 7 апреля 2023 года Кабмин внес изменения в работу территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Согласно им, теперь ТЦК и СП могут вручать повестки независимо от места взятия лица на военный учет.