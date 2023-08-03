В Украине продлили военное положение: пока будет и когда закончится мобилизация
Полномасштабная война, начатая Россией против нашего государства, продолжается. Следовательно, в Украине продолжено действие военного положения и соответственно – мобилизацию.
27 июля Верховная Рада Украины поддержала это решение еще 90 суток проголосовав за законопроекты №9532 и №9533. 24 Канал рассказывает, пока будет продолжаться военное положение и какова будет мобилизация.
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Пока будет продолжаться военное положение
С 24 февраля 2022 года в Украине было введено военное положение и общая мобилизация на 90 дней. В последний раз военное положение и мобилизацию в Украине продолжали в мае – до 18 августа.
Пока же военное положение и общая мобилизация продлено до 15 ноября 2023 года. Это уже восьмое продолжение с начала полномасштабной войны.
Заметим, что в связи с войной и продолжением действия военного положения в конце октября 2023 парламентских выборов в Украине не будет.
Что такое военное положениеЭто особый правовой режим, который вводится в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости, территориальной целостности. На территориях, на которых введено военное положение, образуют временные государственные органы – военные администрации, получающие особые полномочия по предотвращению угроз.
Подробно о мобилизации
- Мобилизация производится в течение 90 дней после объявления. В этот период мобилизации подлежат все граждане от 18 до 60 лет, которые могут выполнять воинскую обязанность.
После его объявления в государстве проводятся специальные мероприятия, в частности, призыв военнообязанных в ВСУ на военную службу. При необходимости указанные лица призываются на военную службу командирами соответствующих воинских частей по распоряжению Генштаба ВСУ.
Как уже отмечалось выше, мобилизация продолжена с 18 августа по 18 ноября 2023 года.
Общая мобилизация – оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил, который проводится одновременно на всей территории Украины.
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Изменения в военном учете
5 января 2023 вступил в силу новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Теперь на военный учет должны становиться:
- призывники от 16 лет (в год достижения 17-летия) до 27 лет;
- военнообязанные и резервисты, не достигшие 60 лет;
- женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, а также женщины по собственному желанию.
Заметим, что получить повестку можно и не по месту учета. 7 апреля 2023 года Кабмин внес изменения в работу территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Согласно им, теперь ТЦК и СП могут вручать повестки независимо от места взятия лица на военный учет.