Дощитиме всюди: прогноз погоди в Україні 11 листопада

У вівторок, 11 листопада, в Україні переважатиме хмарна й дощова погода. Синоптики прогнозують опади опади та туман вночі та вранці.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

До теми На Україну сунуть дощі, подекуди варто чекати грози: прогноз погоди на тиждень

Якою буде погода 11 листопада?

Цього дня небо над Україною буде вкрите хмарами. У деяких областях дощі будуть слабкі, тоді як в інших очікуються зливи.

Так на Заході країни опади будуть невеликі, на решті території – помірні. Значні дощі 11 листопада литимуть в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях.

У західних регіонах та на Лівобережжі вночі та вранці на землю місцями спуститься туман.

Вітер прогнозують змінних напрямків, силою 3 – 8 метрів за секунду. Вночі температура повітря буде +5…+10 градусів, а на Заході прохолодніше – від 1 до 6 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів підіймуться до 7 – 12 градусів тепла, а на Півдні та Сході очікується від +11 до +16 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах?

Київ +8...+10;

Ужгород +9...+11;

Львів +9...+11;

Івано-Франківськ +9...+11;

Тернопіль +9...+11;

Чернівці +9...+11;

Хмельницький +9...+11;

Луцьк +9...+11;

Рівне +9...+11;

Житомир +9...+11;

Вінниця +9...+11;

Одеса +13...+15;

Миколаїв +13...+15;

Херсон +13...+15;

Сімферополь +15...+17;

Кропивницький +9...+11;

Черкаси +9...+11;

Чернігів +9...+11;

Суми +9...+11;

Полтава +9...+11;

Дніпро +13...+15;

Запоріжжя +13...+15;

Донецьк +12...+14;

Луганськ +10...+12;

Харків +11...+12.



Погода в Україні на 11 листопада / Карта Укргідрометцентру

Чи зміниться погода найближчим часом?