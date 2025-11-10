Укр Рус
Дощитиме всюди: прогноз погоди в Україні 11 листопада
10 листопада, 16:10
Дощитиме всюди: прогноз погоди в Україні 11 листопада

Дар'я Смородська

У вівторок, 11 листопада, в Україні переважатиме хмарна й дощова погода. Синоптики прогнозують опади опади та туман вночі та вранці.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 11 листопада?

Цього дня небо над Україною буде вкрите хмарами. У деяких областях дощі будуть слабкі, тоді як в інших очікуються зливи.

Так на Заході країни опади будуть невеликі, на решті території – помірні. Значні дощі 11 листопада литимуть в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях.

У західних регіонах та на Лівобережжі вночі та вранці на землю місцями спуститься туман.

Вітер прогнозують змінних напрямків, силою 3 – 8 метрів за секунду. Вночі температура повітря буде +5…+10 градусів, а на Заході прохолодніше – від 1 до 6 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів підіймуться до 7 – 12 градусів тепла, а на Півдні та Сході очікується від +11 до +16 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах?

  • Київ +8...+10;

  • Ужгород +9...+11;

  • Львів +9...+11;

  • Івано-Франківськ +9...+11;

  • Тернопіль +9...+11;

  • Чернівці +9...+11;

  • Хмельницький +9...+11;

  • Луцьк +9...+11;

  • Рівне +9...+11;

  • Житомир +9...+11;

  • Вінниця +9...+11;

  • Одеса +13...+15;

  • Миколаїв +13...+15;

  • Херсон +13...+15;

  • Сімферополь +15...+17;

  • Кропивницький +9...+11;

  • Черкаси +9...+11;

  • Чернігів +9...+11;

  • Суми +9...+11;

  • Полтава +9...+11;

  • Дніпро +13...+15;

  • Запоріжжя +13...+15;

  • Донецьк +12...+14;

  • Луганськ +10...+12;

  • Харків +11...+12.


Погода в Україні на 11 листопада / Карта Укргідрометцентру

Чи зміниться погода найближчим часом?