Вночі мороз, а вдень – подекуди дощі: прогноз погоди в Україні 20 листопада
Погода в четвер, 20 листопада, буде переважно сухою вночі, але вдень кілька регіонів можуть накрити дощ. Нічної пори мороз вже вдарить по Україні.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні 20 листопада?
Синоптики зазначають, що погода у четвер, 20 листопада, визначатиметься рухом атмосферних фронтів. Дощі пройдуть у Полтавській, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Львівській та Закарпатській областях, а також у Криму. Вночі опади прогнозують у південних регіонах, а вдень – на Сході, в Центрі, в Карпатах та на Закарпатті.
Вітер рухатиметься із південного сходу, зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.
Вночі стовпчики термометра опустяться від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Удень буде тепліше – від +4 до +9 градусів.
На Півдні та Південному Сході синоптики обіцяють теплішу температуру – від +3 до +8 градусів. Удень вона коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, а в Криму прогріється до +19.
У Карпатах вночі прогнозують від 3 до 8 градусів морозу вночі та від 0 до 5 градусів тепла вдень.
Температура в обласних центрах
- Київ +4...+6;
- Ужгород +7...+9;
- Львів +6...+8;
- Івано-Франківськ +6...+8;
- Тернопіль +6...+8;
- Чернівці +6...+8;
- Хмельницький +6...+8;
- Луцьк +6...+8;
- Рівне +6...+8;
- Житомир +6...+8;
- Вінниця +6...+8;
- Одеса +13...+15;
- Миколаїв +13...+15;
- Херсон +13...+15;
- Сімферополь +16...+18;
- Кропивницький +6...+8;
- Черкаси +6...+8;
- Чернігів +6...+8;
- Суми +6...+8;
- Полтава +6...+8;
- Дніпро +6...+8;
- Запоріжжя +13...+15;
- Донецьк +8...+10;
- Луганськ +5...+7;
- Харків +6...+8.
Прогноз погоди на 20 листопада / Карта Укргідрометцентру
Як зміниться погода найближчим часом?
Синоптики раніше попереджали, що ніч 20 листопада в більшості областей буде холодною. Але вже 21 листопада стане дещо тепліше.
Раніше західні області накрив сніг. У вівторок, 18 листопада, справжня зимова атмосфера була на у Львові та на Прикарпатті.
Перші суттєві снігопади в Україні прогнозують наприкінці листопада. Однак, ймовірно, на землі він довго не лежатиме через плюсову температуру.