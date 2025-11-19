Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 20 листопада?

Синоптики зазначають, що погода у четвер, 20 листопада, визначатиметься рухом атмосферних фронтів. Дощі пройдуть у Полтавській, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Львівській та Закарпатській областях, а також у Криму. Вночі опади прогнозують у південних регіонах, а вдень – на Сході, в Центрі, в Карпатах та на Закарпатті.

Вітер рухатиметься із південного сходу, зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Вночі стовпчики термометра опустяться від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Удень буде тепліше – від +4 до +9 градусів.

На Півдні та Південному Сході синоптики обіцяють теплішу температуру – від +3 до +8 градусів. Удень вона коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, а в Криму прогріється до +19.

У Карпатах вночі прогнозують від 3 до 8 градусів морозу вночі та від 0 до 5 градусів тепла вдень.

Температура в обласних центрах

Київ +4...+6;

Ужгород +7...+9;

Львів +6...+8;

Івано-Франківськ +6...+8;

Тернопіль +6...+8;

Чернівці +6...+8;

Хмельницький +6...+8;

Луцьк +6...+8;

Рівне +6...+8;

Житомир +6...+8;

Вінниця +6...+8;

Одеса +13...+15;

Миколаїв +13...+15;

Херсон +13...+15;

Сімферополь +16...+18;

Кропивницький +6...+8;

Черкаси +6...+8;

Чернігів +6...+8;

Суми +6...+8;

Полтава +6...+8;

Дніпро +6...+8;

Запоріжжя +13...+15;

Донецьк +8...+10;

Луганськ +5...+7;

Харків +6...+8.



Прогноз погоди на 20 листопада / Карта Укргідрометцентру

Як зміниться погода найближчим часом?