Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 20 листопада?

Синоптики зазначають, що погода у четвер, 20 листопада, визначатиметься рухом атмосферних фронтів. Дощі пройдуть у Полтавській, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Львівській та Закарпатській областях, а також у Криму. Вночі опади прогнозують у південних регіонах, а вдень – на Сході, в Центрі, в Карпатах та на Закарпатті.

Вітер рухатиметься із південного сходу, зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Вночі стовпчики термометра опустяться від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Удень буде тепліше – від +4 до +9 градусів.

На Півдні та Південному Сході синоптики обіцяють теплішу температуру – від +3 до +8 градусів. Удень вона коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, а в Криму прогріється до +19.

У Карпатах вночі прогнозують від 3 до 8 градусів морозу вночі та від 0 до 5 градусів тепла вдень.

Температура в обласних центрах

  • Київ +4...+6;
  • Ужгород +7...+9;
  • Львів +6...+8;
  • Івано-Франківськ +6...+8;
  • Тернопіль +6...+8;
  • Чернівці +6...+8;
  • Хмельницький +6...+8;
  • Луцьк +6...+8;
  • Рівне +6...+8;
  • Житомир +6...+8;
  • Вінниця +6...+8;
  • Одеса +13...+15;
  • Миколаїв +13...+15;
  • Херсон +13...+15;
  • Сімферополь +16...+18;
  • Кропивницький +6...+8;
  • Черкаси +6...+8;
  • Чернігів +6...+8;
  • Суми +6...+8;
  • Полтава +6...+8;
  • Дніпро +6...+8;
  • Запоріжжя +13...+15;
  • Донецьк +8...+10;
  • Луганськ +5...+7;
  • Харків +6...+8.

Прогноз погоди на 20 листопада / Карта Укргідрометцентру

