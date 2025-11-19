Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 20 ноября?

Синоптики отмечают, что погода в четверг, 20 ноября, будет определяться движением атмосферных фронтов. Дожди пройдут в Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Львовской и Закарпатской областях, а также в Крыму. Ночью осадки прогнозируют в южных регионах, а днем – на Востоке, в Центре, в Карпатах и на Закарпатье.

Ветер будет двигаться с юго-востока, со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ночью столбики термометра опустятся от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем будет теплее – от +4 до +9 градусов.

На Юге и Юго-Востоке синоптики обещают более теплую температуру – от +3 до +8 градусов. Днем она будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла, а в Крыму прогреется до +19.

В Карпатах ночью прогнозируют от 3 до 8 градусов мороза ночью и от 0 до 5 градусов тепла днем.

Температура в областных центрах

  • Киев +4...+6;
  • Ужгород +7...+9;
  • Львов +6...+8;
  • Ивано-Франковск +6...+8;
  • Тернополь +6...+8;
  • Черновцы +6...+8;
  • Хмельницкий +6...+8;
  • Луцк +6...+8;
  • Ровно +6...+8;
  • Житомир +6...+8;
  • Винница +6...+8;
  • Одесса +13...+15;
  • Николаев +13...+15;
  • Херсон +13...+15;
  • Симферополь +16...+18;
  • Кропивницкий +6...+8;
  • Черкассы +6...+8;
  • Чернигов +6...+8;
  • Сумы +6...+8;
  • Полтава +6...+8;
  • Днепр +6...+8;
  • Запорожье +13...+15;
  • Донецк +8...+10;
  • Луганск +5...+7;
  • Харьков +6...+8.

Погода в Украине 20 ноября
Прогноз погоды на 20 ноября / Карта Укргидрометцентра

Как изменится погода в ближайшее время?