Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине 20 ноября?
Синоптики отмечают, что погода в четверг, 20 ноября, будет определяться движением атмосферных фронтов. Дожди пройдут в Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Львовской и Закарпатской областях, а также в Крыму. Ночью осадки прогнозируют в южных регионах, а днем – на Востоке, в Центре, в Карпатах и на Закарпатье.
Ветер будет двигаться с юго-востока, со скоростью 5-10 метров в секунду.
Ночью столбики термометра опустятся от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем будет теплее – от +4 до +9 градусов.
На Юге и Юго-Востоке синоптики обещают более теплую температуру – от +3 до +8 градусов. Днем она будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла, а в Крыму прогреется до +19.
В Карпатах ночью прогнозируют от 3 до 8 градусов мороза ночью и от 0 до 5 градусов тепла днем.
Температура в областных центрах
- Киев +4...+6;
- Ужгород +7...+9;
- Львов +6...+8;
- Ивано-Франковск +6...+8;
- Тернополь +6...+8;
- Черновцы +6...+8;
- Хмельницкий +6...+8;
- Луцк +6...+8;
- Ровно +6...+8;
- Житомир +6...+8;
- Винница +6...+8;
- Одесса +13...+15;
- Николаев +13...+15;
- Херсон +13...+15;
- Симферополь +16...+18;
- Кропивницкий +6...+8;
- Черкассы +6...+8;
- Чернигов +6...+8;
- Сумы +6...+8;
- Полтава +6...+8;
- Днепр +6...+8;
- Запорожье +13...+15;
- Донецк +8...+10;
- Луганск +5...+7;
- Харьков +6...+8.
Прогноз погоды на 20 ноября / Карта Укргидрометцентра
Как изменится погода в ближайшее время?
Синоптики ранее предупреждали, что ночь 20 ноября в большинстве областей будет холодной. Но уже 21 ноября станет несколько теплее.
Ранее западные области накрыл снег. Во вторник, 18 ноября, настоящая зимняя атмосфера была на во Львове и на Прикарпатье.
Первые существенные снегопады в Украине прогнозируют в конце ноября. Однако, вероятно, на земле он долго не будет лежать из-за плюсовой температуры.