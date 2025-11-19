Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 20 ноября?

Синоптики отмечают, что погода в четверг, 20 ноября, будет определяться движением атмосферных фронтов. Дожди пройдут в Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Львовской и Закарпатской областях, а также в Крыму. Ночью осадки прогнозируют в южных регионах, а днем – на Востоке, в Центре, в Карпатах и на Закарпатье.

Ветер будет двигаться с юго-востока, со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ночью столбики термометра опустятся от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем будет теплее – от +4 до +9 градусов.

На Юге и Юго-Востоке синоптики обещают более теплую температуру – от +3 до +8 градусов. Днем она будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла, а в Крыму прогреется до +19.

В Карпатах ночью прогнозируют от 3 до 8 градусов мороза ночью и от 0 до 5 градусов тепла днем.

Температура в областных центрах

Киев +4...+6;

Ужгород +7...+9;

Львов +6...+8;

Ивано-Франковск +6...+8;

Тернополь +6...+8;

Черновцы +6...+8;

Хмельницкий +6...+8;

Луцк +6...+8;

Ровно +6...+8;

Житомир +6...+8;

Винница +6...+8;

Одесса +13...+15;

Николаев +13...+15;

Херсон +13...+15;

Симферополь +16...+18;

Кропивницкий +6...+8;

Черкассы +6...+8;

Чернигов +6...+8;

Сумы +6...+8;

Полтава +6...+8;

Днепр +6...+8;

Запорожье +13...+15;

Донецк +8...+10;

Луганск +5...+7;

Харьков +6...+8.



Прогноз погоды на 20 ноября / Карта Укргидрометцентра

Как изменится погода в ближайшее время?