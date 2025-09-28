Укр Рус
24 Канал Новини України Суцільна негода – мокрий сніг та дощі: прогноз погоди на 29 вересня
28 вересня, 15:29
3

Суцільна негода – мокрий сніг та дощі: прогноз погоди на 29 вересня

Дмитро Усик
Основні тези
  • 29 вересня в Україні очікуються дощі з нічними температурами +4…+9 і денними +13…+18.
  • На високогір'ї Карпат прогнозується мокрий сніг, з температурою вночі близько 0, вдень +1…+5.

Погода в Україні все більше нагадує осінню. У понеділок, 29 вересня, по всій країні прогнозують дощі, а місцями навіть сніг.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Погода зіпсується остаточно: прогноз на останні дні вересня 

Якою буде погода 29 вересня?

Так, 29 вересня в Україні прогнозують мінливу хмарність. У західних, північних областях помірний дощ, на решті території вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі позначки термометра опустяться до +4…+9, вдень повітря прогріється до +13…+18, на заході та півночі країни до +9…+14. 

Крім цього, на високогір'ї Карпат очікується мокрий сніг. Там температура вночі буде близько 0, вдень всього +1…+5.

Якою буде погода у великих містах?

  • Київ +11…+13;

  • Ужгород +11…+13;

  • Львів +9…+11;

  • Івано-Франківськ +9…+11;

  • Тернопіль +10…+12;

  • Чернівці +10…+12;

  • Хмельницький +10…+12;

  • Луцьк +9…+11;

  • Рівне +10…+12;

  • Житомир +10…+12;

  • Вінниця +13…+15;

  • Одеса +16…+18;

  • Миколаїв +16…+18;

  • Херсон +16…+18;

  • Сімферополь +16…+18;

  • Кропивницький +15…+17;

  • Черкаси +14…+16;

  • Чернігів +11…+13;

  • Суми +11…+13;

  • Полтава +15…+17;

  • Дніпро +15…+17;

  • Запоріжжя +16…+18;

  • Донецьк +14…+16;

  • Луганськ +16…+18;

  • Харків +15…+17.

Прогноз погоди в Україні на 29 вересня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода наступного тижня?

  • Синоптикиня Наталія Птуха розповіла, що в Україні дощитиме до вівторка, 30 вересня. З 1 жовтня опадів практично не буде, за винятком західних та південно-західних регіонів.

  • Водночас очікуються заморозки. У Карпатах з 29 вересня по 1 жовтня можливий мокрий сніг, що є нормою для цього періоду.

  • За данними Укргідрометцентру, у жовтні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні буде на рівні 7 – 13 градусів тепла, що на 1 градус вище за норму.

  • Метеорологині Віра Балабух в інтерв'ю 24 Каналу зауважила, що протягом всієї осені температура буде вище за кліматичну норму.