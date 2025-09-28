Погода в Украине все больше напоминает осеннюю. В понедельник, 29 сентября, по всей стране прогнозируют дожди, а местами даже снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 29 сентября?

Так, 29 сентября в Украине прогнозируют переменную облачность. В западных, северных областях умеренный дождь, на остальной территории ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Ночью отметки термометра опустятся до +4...+9, днем воздух прогреется до +13...+18, на западе и севере страны до +9...+14.

Кроме этого, на высокогорье Карпат ожидается мокрый снег. Там температура ночью будет около 0, днем всего +1...+5.

Какой будет погода в крупных городах?

Киев +11...+13;

Ужгород +11...+13;

Львов +9...+11;

Ивано-Франковск +9...+11;

Тернополь +10...+12;

Черновцы +10...+12;

Хмельницкий +10...+12;

Луцк +9...+11;

Ровно +10...+12;

Житомир +10...+12;

Винница +13...+15;

Одесса +16...+18;

Николаев +16...+18;

Херсон +16...+18;

Симферополь +16...+18;

Кропивницкий +15...+17;

Черкассы +14...+16;

Чернигов +11...+13;

Сумы +11...+13;

Полтава +15...+17;

Днепр +15...+17;

Запорожье +16...+18;

Донецк +14...+16;

Луганск +16...+18;

Харьков +15...+17.

Прогноз погоды в Украине на 29 сентября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода на следующей неделе?