28 сентября, 15:29
3

Сплошная непогода – мокрый снег и дожди: прогноз погоды на 29 сентября

Дмитрий Усик
Основные тезисы
  • 29 сентября в Украине ожидаются дожди с ночными температурами +4...+9 и дневными +13...+18.
  • На высокогорье Карпат прогнозируется мокрый снег, с температурой ночью около 0, днем +1...+5.

Погода в Украине все больше напоминает осеннюю. В понедельник, 29 сентября, по всей стране прогнозируют дожди, а местами даже снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 29 сентября?

Так, 29 сентября в Украине прогнозируют переменную облачность. В западных, северных областях умеренный дождь, на остальной территории ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Ночью отметки термометра опустятся до +4...+9, днем воздух прогреется до +13...+18, на западе и севере страны до +9...+14.

Кроме этого, на высокогорье Карпат ожидается мокрый снег. Там температура ночью будет около 0, днем всего +1...+5.

Какой будет погода в крупных городах?

  • Киев +11...+13;
  • Ужгород +11...+13;
  • Львов +9...+11;
  • Ивано-Франковск +9...+11;
  • Тернополь +10...+12;
  • Черновцы +10...+12;
  • Хмельницкий +10...+12;
  • Луцк +9...+11;
  • Ровно +10...+12;
  • Житомир +10...+12;
  • Винница +13...+15;
  • Одесса +16...+18;
  • Николаев +16...+18;
  • Херсон +16...+18;
  • Симферополь +16...+18;
  • Кропивницкий +15...+17;
  • Черкассы +14...+16;
  • Чернигов +11...+13;
  • Сумы +11...+13;
  • Полтава +15...+17;
  • Днепр +15...+17;
  • Запорожье +16...+18;
  • Донецк +14...+16;
  • Луганск +16...+18;
  • Харьков +15...+17.

Прогноз погоды в Украине на 29 сентября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода на следующей неделе?

  • Синоптик Наталья Птуха рассказала, что в Украине будет дождливо до вторника, 30 сентября. С 1 октября осадков практически не будет, за исключением западных и юго-западных регионов.

  • В то же время ожидаются заморозки. В Карпатах с 29 сентября по 1 октября возможен мокрый снег, что является нормой для этого периода.

  • По данным Укргидрометцентра, в октябре 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине будет на уровне 7 – 13 градусов тепла, что на 1 градус выше нормы.

  • Метеорологини Вера Балабух в интервью 24 Каналу отметила, что в течение всей осени температура будет выше климатической нормы.