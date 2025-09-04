Укр Рус
Тепло до 29 градусів, чи очікувати дощі в областях України: прогноз погоди на 5 вересня
4 вересня, 14:35
Тепло до 29 градусів, чи очікувати дощі в областях України: прогноз погоди на 5 вересня

Ірина Марціяш

В Україні 5 вересня буде малохмарно. Синоптики прогнозують, що в цей день опадів на території країни не очікується.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 5 вересня?

В п'ятницю, 5 вересня, синоптики не прогнозують опади по Україні.

Вітер буде переважно північно-східний, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі +9 – +14 градусів, вдень від 21 до 26 градусів тепла. Синоптики прогнозують, що на заході та півдні країни вночі буде + 12 – +17, вдень від 24 до 29 градусів тепла.

Яка температура буде в обласних центрах?

  • Київ +24…+26;
  • Ужгород +27…+29;
  • Львів +26…+28;
  • Івано-Франківськ +26…+28;
  • Тернопіль +26…+28;
  • Чернівці +26…+28;
  • Хмельницький +25…+27;
  • Луцьк +25…+27;
  • Рівне +26…+28;
  • Житомир +24…+26;
  • Вінниця +25…+27;
  • Одеса +25…+27;
  • Миколаїв +26…+28;
  • Херсон +26…+28;
  • Сімферополь +26…+28;
  • Кропивницький +25…+27;
  • Черкаси +24…+26;
  • Чернігів +23…+25;
  • Суми +22…+24;
  • Полтава +24…+26;
  • Дніпро +25…+27;
  • Запоріжжя +26…+28;
  • Донецьк +22…+24;
  • Луганськ +22…+24;
  • Харків +23…+25.


Погода на 5 вересня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода у вересні?

  • В інтерв'ю 24 Каналу Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України, розповіла, що вересень очікується теплим. За її словами, середня за місяць температура повітря може бути на 1 градус вищою за норму.

  • Також вона висловилася і щодо заморозків у вересні, зазначивши, що це досить типове явище, особливо у західних, північних областях країни.

    "На високогір'ї Карпат у цей час нерідко уже випадає сніг. То ж і в цьому році заморозки ймовірні", – додала вона.