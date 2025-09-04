Тепло до 29 градусів, чи очікувати дощі в областях України: прогноз погоди на 5 вересня
В Україні 5 вересня буде малохмарно. Синоптики прогнозують, що в цей день опадів на території країни не очікується.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні 5 вересня?
В п'ятницю, 5 вересня, синоптики не прогнозують опади по Україні.
Вітер буде переважно північно-східний, 3 – 8 метрів за секунду.
Температура вночі +9 – +14 градусів, вдень від 21 до 26 градусів тепла. Синоптики прогнозують, що на заході та півдні країни вночі буде + 12 – +17, вдень від 24 до 29 градусів тепла.
Яка температура буде в обласних центрах?
- Київ +24…+26;
- Ужгород +27…+29;
- Львів +26…+28;
- Івано-Франківськ +26…+28;
- Тернопіль +26…+28;
- Чернівці +26…+28;
- Хмельницький +25…+27;
- Луцьк +25…+27;
- Рівне +26…+28;
- Житомир +24…+26;
- Вінниця +25…+27;
- Одеса +25…+27;
- Миколаїв +26…+28;
- Херсон +26…+28;
- Сімферополь +26…+28;
- Кропивницький +25…+27;
- Черкаси +24…+26;
- Чернігів +23…+25;
- Суми +22…+24;
- Полтава +24…+26;
- Дніпро +25…+27;
- Запоріжжя +26…+28;
- Донецьк +22…+24;
- Луганськ +22…+24;
- Харків +23…+25.
Погода на 5 вересня / Карта Укргідрометцентру
Якою буде погода у вересні?
- В інтерв'ю 24 Каналу Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України, розповіла, що вересень очікується теплим. За її словами, середня за місяць температура повітря може бути на 1 градус вищою за норму.
Також вона висловилася і щодо заморозків у вересні, зазначивши, що це досить типове явище, особливо у західних, північних областях країни.
"На високогір'ї Карпат у цей час нерідко уже випадає сніг. То ж і в цьому році заморозки ймовірні", – додала вона.