Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 5 вересня?

В п'ятницю, 5 вересня, синоптики не прогнозують опади по Україні.

Вітер буде переважно північно-східний, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі +9 – +14 градусів, вдень від 21 до 26 градусів тепла. Синоптики прогнозують, що на заході та півдні країни вночі буде + 12 – +17, вдень від 24 до 29 градусів тепла.

Яка температура буде в обласних центрах?

Київ +24…+26;

Ужгород +27…+29;

Львів +26…+28;

Івано-Франківськ +26…+28;

Тернопіль +26…+28;

Чернівці +26…+28;

Хмельницький +25…+27;

Луцьк +25…+27;

Рівне +26…+28;

Житомир +24…+26;

Вінниця +25…+27;

Одеса +25…+27;

Миколаїв +26…+28;

Херсон +26…+28;

Сімферополь +26…+28;

Кропивницький +25…+27;

Черкаси +24…+26;

Чернігів +23…+25;

Суми +22…+24;

Полтава +24…+26;

Дніпро +25…+27;

Запоріжжя +26…+28;

Донецьк +22…+24;

Луганськ +22…+24;

Харків +23…+25.



Погода на 5 вересня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода у вересні?