Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 5 сентября?

В пятницу, 5 сентября, синоптики не прогнозируют осадки по Украине.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, 3 – 8 метров за секунду.

Температура ночью +9 – +14 градусов, днем от 21 до 26 градусов тепла. Синоптики прогнозируют, что на западе и юге страны ночью будет +12 – +17, днем от 24 до 29 градусов тепла.

Какая температура будет в областных центрах?

  • Киев +24...+26;
  • Ужгород +27...+29;
  • Львов +26...+28;
  • Ивано-Франковск +26...+28;
  • Тернополь +26...+28;
  • Черновцы +26...+28;
  • Хмельницкий +25...+27;
  • Луцк +25...+27;
  • Ровно +26...+28;
  • Житомир +24...+26;
  • Винница +25...+27;
  • Одесса +25...+27;
  • Николаев +26...+28;
  • Херсон +26...+28;
  • Симферополь +26...+28;
  • Кропивницкий +25...+27;
  • Черкассы +24...+26;
  • Чернигов +23...+25;
  • Сумы +22...+24;
  • Полтава +24...+26;
  • Днепр +25...+27;
  • Запорожье +26...+28;
  • Донецк +22...+24;
  • Луганск +22...+24;
  • Харьков +23...+25.


Погода на 5 сентября / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в сентябре?

  • В интервью 24 Каналу Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины, рассказала, что сентябрь ожидается теплым. По ее словам, средняя за месяц температура воздуха может быть на 1 градус выше нормы.

  • Также она высказалась и относительно заморозков в сентябре, отметив, что это довольно типичное явление, особенно в западных, северных областях страны.

    "На высокогорье Карпат в это время нередко уже выпадает снег. Так что и в этом году заморозки вероятны", – добавила она.