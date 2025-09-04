Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Кое-где до +32, будут ли дожди: прогноз погоды в Украине на 4 сентября

Какой будет погода в Украине 5 сентября?

В пятницу, 5 сентября, синоптики не прогнозируют осадки по Украине.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, 3 – 8 метров за секунду.

Температура ночью +9 – +14 градусов, днем от 21 до 26 градусов тепла. Синоптики прогнозируют, что на западе и юге страны ночью будет +12 – +17, днем от 24 до 29 градусов тепла.

Какая температура будет в областных центрах?

Киев +24...+26;

Ужгород +27...+29;

Львов +26...+28;

Ивано-Франковск +26...+28;

Тернополь +26...+28;

Черновцы +26...+28;

Хмельницкий +25...+27;

Луцк +25...+27;

Ровно +26...+28;

Житомир +24...+26;

Винница +25...+27;

Одесса +25...+27;

Николаев +26...+28;

Херсон +26...+28;

Симферополь +26...+28;

Кропивницкий +25...+27;

Черкассы +24...+26;

Чернигов +23...+25;

Сумы +22...+24;

Полтава +24...+26;

Днепр +25...+27;

Запорожье +26...+28;

Донецк +22...+24;

Луганск +22...+24;

Харьков +23...+25.



Погода на 5 сентября / Карта Укргидрометцентра

Смотрите также Сплошные дожди: когда осадки охватят всю Украину

Какой будет погода в сентябре?