Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине 5 сентября?
В пятницу, 5 сентября, синоптики не прогнозируют осадки по Украине.
Ветер будет преимущественно северо-восточный, 3 – 8 метров за секунду.
Температура ночью +9 – +14 градусов, днем от 21 до 26 градусов тепла. Синоптики прогнозируют, что на западе и юге страны ночью будет +12 – +17, днем от 24 до 29 градусов тепла.
Какая температура будет в областных центрах?
- Киев +24...+26;
- Ужгород +27...+29;
- Львов +26...+28;
- Ивано-Франковск +26...+28;
- Тернополь +26...+28;
- Черновцы +26...+28;
- Хмельницкий +25...+27;
- Луцк +25...+27;
- Ровно +26...+28;
- Житомир +24...+26;
- Винница +25...+27;
- Одесса +25...+27;
- Николаев +26...+28;
- Херсон +26...+28;
- Симферополь +26...+28;
- Кропивницкий +25...+27;
- Черкассы +24...+26;
- Чернигов +23...+25;
- Сумы +22...+24;
- Полтава +24...+26;
- Днепр +25...+27;
- Запорожье +26...+28;
- Донецк +22...+24;
- Луганск +22...+24;
- Харьков +23...+25.
Погода на 5 сентября / Карта Укргидрометцентра
Какой будет погода в сентябре?
- В интервью 24 Каналу Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины, рассказала, что сентябрь ожидается теплым. По ее словам, средняя за месяц температура воздуха может быть на 1 градус выше нормы.
Также она высказалась и относительно заморозков в сентябре, отметив, что это довольно типичное явление, особенно в западных, северных областях страны.
"На высокогорье Карпат в это время нередко уже выпадает снег. Так что и в этом году заморозки вероятны", – добавила она.