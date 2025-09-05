Прохолодна осіння погода поки не поспішає в Україну. Вересень ще порадує теплими сонячними деньками.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода до кінця цього тижня?

Так, до кінця тижня в Україні температура вночі в середньому сягатиме +9…+14, вдень позначки термометра показуватимуть +21…+26.

5 – 6 вересня на Заході та Півдні, 7 вересня у південній частині вночі буде +12…+17, вдень температура складатиме аж +24…+29.

Небо, переважно, буде малохмарним. У наступні три доби без опадів, лише на крайньому Заході країни 6 – 7 вересня місцями короткочасний дощ, гроза.

Прогноз погоди на 5 – 7 вересня / фото Укргідрометцентр

Якою буде погода у вересні?