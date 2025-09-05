Укр Рус
Будет ли похолодание до конца этой недели
5 сентября, 08:00
2

Будет ли похолодание до конца этой недели

Дмитрий Усик
Основные тезисы
  • До конца недели в Украине ожидается теплая погода с температурой днем +21...+29.
  • На крайнем западе страны возможны кратковременные дожди и грозы 6 – 7 сентября.

Прохладная осенняя погода пока не спешит в Украину. Сентябрь еще порадует теплыми солнечными деньками.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода до конца этой недели?

Так, до конца недели в Украине температура ночью в среднем будет достигать +9...+14, днем отметки термометра будут показывать +21...+26.

5 – 6 сентября на Западе и Юге, 7 сентября в южной части ночью будет +12...+17, днем температура будет составлять до +24...+29.

Небо, преимущественно, будет малооблачным. В последующие трое суток без осадков, лишь на крайнем Западе страны 6 – 7 сентября местами кратковременный дождь, гроза.

Прогноз погоды на 5 – 7 сентября / фото Укргидрометцентр

Какой будет погода в сентябре?

  • В интервью 24 Каналу метеоролог Вера Балабух рассказала, что в целом сентябрь ожидается теплым. Средняя за месяц температура воздуха может быть на один градус выше нормы.

  • Относительно жары до +38 градусов (то есть абсолютный максимум в сентябре), то такая температура маловероятна. Хотя начало сентября ожидается жарким.

  • Синоптик Иван Семилита говорит, что до 12 – 13 сентября в Украине будет удерживаться антициклональный характер погоды. А уже со второй половины месяца можно ожидать постепенное снижение температуры.